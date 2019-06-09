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Дизайн в стиле лофт: уютная квартира в Лионе (Фото)
Этот замечательный лофт в Лионе расположился на первом этаже роскошного исторического дома в центре, отсюда высокие потолки и много больших окон. В планировке ничего неожиданного — открытая гостиная, соединенная с кухней на нижнем уровне и несколько приватных комнат плюс офис на верхнем антресольном этаже. В оформление преобладают нейтральный прохладные оттенки, разбавленные теплыми по цвету деревянными балками и фрагментами каменной стены. В спальне неожиданно яркий желтый — смотрится довольно оригинально. В целом, еще одна классная работа французских дизайнеров!
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