Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки первого и второго раундов

Матчи пройдут 29 июля и 2 августа

В новом футбольном сезоне будет разыгран Кубок Украины. 21 июля состоялась жеребьевка начальных стадий турнира.

Во второй этап пробьются три победителя первого раунда и еще 29 представителей Первой и Второй лиг.

Матчи стартового раунда пройдут 29 июля.

Жеребьевка первого раунда Кубка Украины

"Николаев" (Львовская область) — "Фазенда" (Черновцы)

"Олимпия" (Савинцы) — ФК "Кудровка"

"Штурм" (Иванков) — "ЮКСА" (Тарасовка)

Жеребьевка второго раунда Кубка Украины (базовая дата – 2 августа)

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Карпаты" (Львов)

"Металлист" (Харьков) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

"Скала 1911" (Стрый) – ФК "Хуст"

"Подолье" (Хмельницкий) — "Нива" (Тернополь)

"Нива" (Винница) — "Агробизнес" (Волочиск)

"Николаев" / "Фазенда" — "Буковина" (Черновцы)

"Горняк-Спорт" — СК "Полтава"

"Ингулец" (Петрово) — "Металлург" (Запорожье)

"Олимпия" / "Кудровка" — "Кремень"

"Локомотив" (Киев) — "Диназ" (Вышгород)

ФК "Звягель" — "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)

"Штурм" / "ЮКСА" — "Нива" (Бузовая)

ФК "Чернигов" — "Левый Берег" (Киев)

ФК "Тростянец" — "Реал Фарма" (Одесса)

"Васт" (Николаев) — ФСК "Мариуполь"

"Дружба" (Мировка) — "Виктория" (Сумы)

Как известно, в прошлом году розыгрыш Кубка Украины не был завершен из-за начала полномасштабной войны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" решило отдать двух своих перспективных игроков в другой клуб УПЛ.