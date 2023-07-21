Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки первого и второго раундов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Матчи пройдут 29 июля и 2 августа
В новом футбольном сезоне будет разыгран Кубок Украины. 21 июля состоялась жеребьевка начальных стадий турнира.
Во второй этап пробьются три победителя первого раунда и еще 29 представителей Первой и Второй лиг.
Матчи стартового раунда пройдут 29 июля.
Жеребьевка первого раунда Кубка Украины
- "Николаев" (Львовская область) — "Фазенда" (Черновцы)
- "Олимпия" (Савинцы) — ФК "Кудровка"
- "Штурм" (Иванков) — "ЮКСА" (Тарасовка)
Жеребьевка второго раунда Кубка Украины (базовая дата – 2 августа)
- "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Карпаты" (Львов)
- "Металлист" (Харьков) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
- "Скала 1911" (Стрый) – ФК "Хуст"
- "Подолье" (Хмельницкий) — "Нива" (Тернополь)
- "Нива" (Винница) — "Агробизнес" (Волочиск)
- "Николаев" / "Фазенда" — "Буковина" (Черновцы)
- "Горняк-Спорт" — СК "Полтава"
- "Ингулец" (Петрово) — "Металлург" (Запорожье)
- "Олимпия" / "Кудровка" — "Кремень"
- "Локомотив" (Киев) — "Диназ" (Вышгород)
- ФК "Звягель" — "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
- "Штурм" / "ЮКСА" — "Нива" (Бузовая)
- ФК "Чернигов" — "Левый Берег" (Киев)
- ФК "Тростянец" — "Реал Фарма" (Одесса)
- "Васт" (Николаев) — ФСК "Мариуполь"
- "Дружба" (Мировка) — "Виктория" (Сумы)
Как известно, в прошлом году розыгрыш Кубка Украины не был завершен из-за начала полномасштабной войны.
Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" решило отдать двух своих перспективных игроков в другой клуб УПЛ.