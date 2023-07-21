Укр

Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки первого и второго раундов

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Сергей Ребров Новость обновлена 21 июля 2023, 16:06
Сергей Ребров. Фото Скрин из видео

Матчи пройдут 29 июля и 2 августа

В новом футбольном сезоне будет разыгран Кубок Украины. 21 июля состоялась жеребьевка начальных стадий турнира.

Во второй этап пробьются три победителя первого раунда и еще 29 представителей Первой и Второй лиг.

Матчи стартового раунда пройдут 29 июля.

Жеребьевка первого раунда Кубка Украины

  • "Николаев" (Львовская область) — "Фазенда" (Черновцы)
  • "Олимпия" (Савинцы) — ФК "Кудровка"
  • "Штурм" (Иванков) — "ЮКСА" (Тарасовка)

Жеребьевка второго раунда Кубка Украины (базовая дата – 2 августа)

  • "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Карпаты" (Львов)
  • "Металлист" (Харьков) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
  • "Скала 1911" (Стрый) – ФК "Хуст"
  • "Подолье" (Хмельницкий) — "Нива" (Тернополь)
  • "Нива" (Винница) — "Агробизнес" (Волочиск)
  • "Николаев" / "Фазенда" — "Буковина" (Черновцы)
  • "Горняк-Спорт" — СК "Полтава"
  • "Ингулец" (Петрово) — "Металлург" (Запорожье)
  • "Олимпия" / "Кудровка" — "Кремень"
  • "Локомотив" (Киев) — "Диназ" (Вышгород)
  • ФК "Звягель" — "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)
  • "Штурм" / "ЮКСА" — "Нива" (Бузовая)
  • ФК "Чернигов" — "Левый Берег" (Киев)
  • ФК "Тростянец" — "Реал Фарма" (Одесса)
  • "Васт" (Николаев) — ФСК "Мариуполь"
  • "Дружба" (Мировка) — "Виктория" (Сумы)

Как известно, в прошлом году розыгрыш Кубка Украины не был завершен из-за начала полномасштабной войны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" решило отдать двух своих перспективных игроков в другой клуб УПЛ.

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#Спорт #Футбол #Кубок Украины