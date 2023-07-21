Кубок України з футболу: результати жеребкування першого та другого раундів

Матчі пройдуть 29 липня та 2 серпня

У новому футбольному сезоні буде розіграно Кубок України. 21 липня відбулося жеребкування початкових стадій турніру.

У другий етап проб’ються три переможці першого раунду та ще 29 представників Першої та Другої ліг.

Матчі стартового раунду відбудуться 29 липня.

Жеребкування першого раунду Кубка України

"Миколаїв" (Львівська область) — "Фазенда" (Чернівці)

"Олімпія" (Савинці) — ФК "Кудрівка"

"Штурм" (Іванків) — "ЮКСА" (Тарасівка)

Жеребкування другого раунду Кубка України (базова дата – 2 серпня)

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) — "Карпати" (Львів)

"Металіст" (Харків) — "Епіцентр" (Кам’янець-Подільський)

"Скеля 1911" (Стрий) — ФК "Хуст"

"Поділля" (Хмельницький) — "Нива" (Тернопіль)

"Нива" (Вінниця) — "Агробізнес" (Волочиськ)

"Миколаїв"/"Фазенда" — "Буковина" (Чернівці)

"Гірник-Спорт" — СК "Полтава"

"Інгульець" (Петрово) — "Металург" (Запоріжжя)

"Олімпія"/"Кудрівка" — "Кремень"

"Локомотив" (Київ) — "Діназ" (Вишгород)

ФК "Звягель" — "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)

"Штурм"/"ЮКСА" — "Нива" (Бузова)

ФК "Чернігів" — "Лівий Берег" (Київ)

ФК "Тростянець" — "Реал Фарма" (Одеса)

"Васт" (Миколаїв) — ФСК "Маріуполь"

"Дружба" (Світ) — "Вікторія" (Суми)

Як відомо, минулого року розіграш Кубка України не було завершено через початок повномасштабної війни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" вирішило віддати двох своїх перспективних гравців до іншого клубу УПЛ.