Кубок України з футболу: результати жеребкування першого та другого раундів
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Матчі пройдуть 29 липня та 2 серпня
У новому футбольному сезоні буде розіграно Кубок України. 21 липня відбулося жеребкування початкових стадій турніру.
У другий етап проб’ються три переможці першого раунду та ще 29 представників Першої та Другої ліг.
Матчі стартового раунду відбудуться 29 липня.
Жеребкування першого раунду Кубка України
- "Миколаїв" (Львівська область) — "Фазенда" (Чернівці)
- "Олімпія" (Савинці) — ФК "Кудрівка"
- "Штурм" (Іванків) — "ЮКСА" (Тарасівка)
Жеребкування другого раунду Кубка України (базова дата – 2 серпня)
- "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) — "Карпати" (Львів)
- "Металіст" (Харків) — "Епіцентр" (Кам’янець-Подільський)
- "Скеля 1911" (Стрий) — ФК "Хуст"
- "Поділля" (Хмельницький) — "Нива" (Тернопіль)
- "Нива" (Вінниця) — "Агробізнес" (Волочиськ)
- "Миколаїв"/"Фазенда" — "Буковина" (Чернівці)
- "Гірник-Спорт" — СК "Полтава"
- "Інгульець" (Петрово) — "Металург" (Запоріжжя)
- "Олімпія"/"Кудрівка" — "Кремень"
- "Локомотив" (Київ) — "Діназ" (Вишгород)
- ФК "Звягель" — "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)
- "Штурм"/"ЮКСА" — "Нива" (Бузова)
- ФК "Чернігів" — "Лівий Берег" (Київ)
- ФК "Тростянець" — "Реал Фарма" (Одеса)
- "Васт" (Миколаїв) — ФСК "Маріуполь"
- "Дружба" (Світ) — "Вікторія" (Суми)
Як відомо, минулого року розіграш Кубка України не було завершено через початок повномасштабної війни.
Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" вирішило віддати двох своїх перспективних гравців до іншого клубу УПЛ.