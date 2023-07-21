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Кубок України з футболу: результати жеребкування першого та другого раундів

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Сергій Ребров Новина оновлена 21 липня 2023, 16:06
Сергій Ребров. Фото Скрін із відео

Матчі пройдуть 29 липня та 2 серпня

У новому футбольному сезоні буде розіграно Кубок України. 21 липня відбулося жеребкування початкових стадій турніру.

У другий етап проб’ються три переможці першого раунду та ще 29 представників Першої та Другої ліг.

Матчі стартового раунду відбудуться 29 липня.

Жеребкування першого раунду Кубка України

  • "Миколаїв" (Львівська область) — "Фазенда" (Чернівці)
  • "Олімпія" (Савинці) — ФК "Кудрівка"
  • "Штурм" (Іванків) — "ЮКСА" (Тарасівка)

Жеребкування другого раунду Кубка України (базова дата – 2 серпня)

  • "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) — "Карпати" (Львів)
  • "Металіст" (Харків) — "Епіцентр" (Кам’янець-Подільський)
  • "Скеля 1911" (Стрий) — ФК "Хуст"
  • "Поділля" (Хмельницький) — "Нива" (Тернопіль)
  • "Нива" (Вінниця) — "Агробізнес" (Волочиськ)
  • "Миколаїв"/"Фазенда" — "Буковина" (Чернівці)
  • "Гірник-Спорт" — СК "Полтава"
  • "Інгульець" (Петрово) — "Металург" (Запоріжжя)
  • "Олімпія"/"Кудрівка" — "Кремень"
  • "Локомотив" (Київ) — "Діназ" (Вишгород)
  • ФК "Звягель" — "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)
  • "Штурм"/"ЮКСА" — "Нива" (Бузова)
  • ФК "Чернігів" — "Лівий Берег" (Київ)
  • ФК "Тростянець" — "Реал Фарма" (Одеса)
  • "Васт" (Миколаїв) — ФСК "Маріуполь"
  • "Дружба" (Світ) — "Вікторія" (Суми)

Як відомо, минулого року розіграш Кубка України не було завершено через початок повномасштабної війни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" вирішило віддати двох своїх перспективних гравців до іншого клубу УПЛ.

Теги:
#Спорт #Футбол #Кубок України