Ребенок получил серьезную травму: матч УПЛ остановили по необычной причине (фото)

Юный болельщик уже чувствует себя хорошо

Во время матча второго тура украинской Премьер-лиги между "Минаем" и ЛНЗ произошло неприятное событие, из-за которого пришлось останавливать встречу. В один из моментов юный зритель получил глубокую рану, порезавшись об ограду стадиона.

Как пишет Sport.ua, на этой игре фанаты местной команды следили за событиями на поле за пределами стадиона, так как присутствие болельщиков на трибунах запрещено.

Подросток в момент инцидента находился на заборе и острая верхушка ограды вонзилась ему в руку.

Источник отмечает, что врачи оперативно оказали помощь юному болельщику, после чего его доставили в больницу.

Там уже его навестили футболисты местного "Миная". На опубликованном фото из больницы видно, что сейчас ребенок в хорошем настроении, а на его руке гипс.

К слову, на поле же кумиры юного фаната не смогли порадовать своих болельщиков. Они уступили сопернику без шансов со счетом 0:3.

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