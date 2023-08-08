Дитина зазнала серйозної травми: матч УПЛ зупинили з незвичайної причини (фото)

Юний уболівальник уже почувається добре

Під час матчу другого туру української Прем’єр-ліги між "Минаєм" та ЛНЗ сталася неприємна подія, через яку довелося зупиняти зустріч. В один із моментів юний глядач отримав глибоку рану, порізавшись об огорожу стадіону.

Як пише Sport.ua, на цій грі фанати місцевої команди стежили за подіями на полі за межами стадіону, оскільки присутність уболівальників на трибунах заборонена.

Підліток у момент інциденту перебував на паркані і гостра верхівка огорожі встромилася йому в руку.

Джерело зазначає, що лікарі оперативно надали допомогу юному вболівальнику, після чого його доправили до лікарні.

Там уже його відвідали футболісти місцевого "Минаю". На опублікованому фото з лікарні видно, що зараз дитина у гарному настрої, а на руці гіпс.

До речі, на полі ж кумири юного фаната не змогли порадувати своїх уболівальників. Вони поступилися супернику без шансів із рахунком 0:3.

Раніше "Телеграф" писав про те, що матч 2-го туру УПЛ між "Оболонню" та київським "Динамо" завершився гучним суддівським скандалом.