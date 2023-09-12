Украина пропустила второй гол и тут же ответила: за дело взялся Ярмоленко (видео)

Сборная Украины дала бой местной сборной

В Милане 12 сентября проходит матч отборочного цикла чемпионата Европы-2024, в котором играют команды Италии и Украины. На 30-й минуте хозяева повели ведут в счете 2:0, еще до перерыва украинцы отквитали один мяч.

Второй мяч в ворота Георгия Бущана отправил хавбек итальянской команды Давиде Фраттези. Именно он забил и первый гол.

После удара из-за пределов штрафной в исполнении Дзаньоло защитники сборной Украины ошиблись при выполнении офсайдной ловушки, после чего Фраттези оказался на ударной позиции и без проблем переиграл Георгия Бущана.

На 41-й минуте встречи украинцы забили итальянцам. Во время позиционной атаки капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте в нужное время и после неудачного выноса мяча из штрафной забил гол в пустые ворота.

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