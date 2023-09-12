Україна пропустила другий гол і відразу відповіла: за справу взявся Ярмоленко (відео)

Збірна України дала бій місцевій збірній

У Мілані 12 вересня проходить матч відбірного циклу чемпіонату Європи-2024, у якому грають команди Італії та України. На 30-й хвилині господарі повели в рахунку 2:0, ще до перерви українці відіграли один м’яч.

Другий м’яч у ворота Георгія Бущана відправив хавбек італійської команди Давіде Фраттезі. Саме він забив перший гол.

Після удару з-за меж штрафного майданчика у виконанні Дзаньоло захисники збірної України помилилися під час виконання офсайдної пастки, після чого Фраттезі опинився на ударній позиції і без проблем переграв Георгія Бущана.

На 41-й хвилині зустрічі українці забили італійцям. Під час позиційної атаки капітан збірної України Андрій Ярмоленко опинився у потрібному місці у потрібний час і після невдалого виносу захисника італійців добив м’яч у порожні ворота.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії почали називати гру між збірною України та Англії "договорняком"