"Нам потрібно добре попрацювати": тренер збірної Італії виділив головну загрозу від збірної України

Італієць вважає Україну серйозним суперником

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті розповів, як його команда готується до гри проти збірної України. Зустріч відбору Євро-2024 відбудеться 12 вересня у Мілані.

За словами відомого фахівця, наша команда організованіша, ніж минулий суперник італійців — збірна Північної Македонії, передає Corriere dello Sport. Тренер вважає, що українські футболісти мають чітке уявлення про те, як складатиметься матч.

При цьому Спаллетті виділив головну загрозу від нашої команди. На його думку, українська збірна дуже добре грає на контратаках.

"Ми граємо у вертикальну гру, знаючи, як інтерпретувати цей простір. Нам потрібно добре попрацювати. Україна захоче зіграти на контратаках, подивіться на гол, який вони забили Англії. Нам потрібна хороша фаза володіння м’ячем, щоб викроїти простір у цих вузьких просторах, щоб грати зсередини.

Ми продовжуємо роботу і над технікою та над тактикою. Наші футболісти працюють у тренажерному залі, ми подивилися відео, а зараз тренуємось із відеоаналізом України. Ми підходимо до матчу з інтелектом та серйозністю", – сказав італієць.

Нагадаємо, що зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Раніше "Телеграф" опублікував прогноз букмекерів на матч Італія — Україна. Також ми повідомляли, де можна переглянути трансляцію зустрічі.