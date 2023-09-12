"Нам нужно хорошо поработать": тренер сборной Италии выделил главную угрозу от сборной Украины

Итальянец считает Украину серьезным соперником

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о том, как его команда готовится к игре против сборной Украины. Встреча отбора Евро-2024 пройдет 12 сентября в Милане.

По словам известного специалиста, наша команда более организованна, чем прошлый соперник итальянцев — сборная Северной Македонии, передает Corriere dello Sport. Тренер считает, что украинские футболисты имеют четкое представление о том, как будет складываться матч.

При этом Спаллетти выделили и главную угрозу от нашей команды. По его мнению, украинская сборная очень хорошо играет на контратаках.

"Мы играем в вертикальную игру, зная, как интерпретировать это пространство. Нам нужно хорошо поработать. Украина захочет сыграть на контратаках, посмотрите на гол, который они забили Англии. Нам нужна хорошая фаза владения мячом, чтобы выкроить пространство в этих узких пространствах, чтобы играть изнутри.

Мы продолжаем работу и над техникой и над тактикой. Наши футболисты работают в тренажерном зале, мы посмотрели видео, а сейчас тренируемся с видеоанализом Украины. Мы подходим к матчу с интеллектом и серьезностью", – сказал итальянец.

Напомним, что встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" публиковал прогноз букмекеров на матч Италия – Украина. Также мы сообщали, где можно посмотреть трансляцию встречи.