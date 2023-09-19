Поддержка фанатов обеспечена: стало известно, где Украина сыграет следующий домашний матч

Пока наша команда занимает третье место в группе

После поражения от сборной Италии в матче отбора Евро-2024 следующим соперником сборной Украины будет команда Северной Македонии. Встреча состоится 14 октября и уже стало известно место ее проведения.

Как сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола, матч сборной Украины примет чешская Прага. Игра отбора на европейское первенство пройдет на стадионе epet Arena.

epet Arena

Отметим, что игра состоится в рамках седьмого тура квалификационного раунда. Трибуны пражской арены вмещают свыше 19 тысяч человек. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. К слову, в Чехии по данным на весну 2023 года было свыше 300 тысяч украинских беженцев. Не исключено, что матч их родной команды вызовет особый ажиотаж и трибуны будут заполнены.

В матче первого круга сборная Украины на выезде обыграла команду Северной Македонии со счетом 3:2. Интересно, что по ходу встречи наши футболисты проигрывали со счетом 0:2.

После пяти сыгранных матчей отбора в активе нашей команды семь баллов и третье место в группе. Столько же очков у команды Италии и Северной Македонии, но у первых еще есть игра в запасе.

Напомним, что в финальную часть чемпионата Европы попадают два первых места отборочной группы.

Ранее "Телеграф" писал о том, как главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на проигрыш итальянцам.