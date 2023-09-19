Підтримка фанатів забезпечена: стало відомо, де Україна зіграє наступний домашній матч

Поки що наша команда посідає третє місце у групі

Після поразки від збірної Італії у матчі відбору Євро-2024 наступним суперником збірної України буде команда Північної Македонії. Зустріч відбудеться 14 жовтня та вже стало відомо місце її проведення.

Як повідомили у прес-службі Української асоціації футболу, матч збірної України прийме чеська Прага. Гра відбору на європейську першість проходитиме на стадіоні epet Arena.

epet Arena

Зазначимо, що гра відбудеться у рамках сьомого туру кваліфікаційного раунду. Трибуни празської арени вміщують понад 19 тисяч людей. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом. До речі, у Чехії, за даними на весну 2023 року, було понад 300 тисяч українських біженців. Не виключено, що матч їхньої рідної команди викличе особливий ажіотаж, і трибуни будуть заповнені.

У матчі першого кола збірна України на виїзді обіграла команду Північної Македонії з рахунком 3:2. Цікаво, що під час зустрічі наші футболісти програвали з рахунком 0:2.

Після п’яти зіграних матчів відбору в активі нашої команди сім балів та третє місце у групі. Стільки ж очок у команди Італії та Північної Македонії, але перші ще мають гру в запасі.

Нагадаємо, що у фінальну частину чемпіонату Європи потрапляють два перші місця відбірної групи.

Раніше "Телеграф" писав, як головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на програш італійцям.