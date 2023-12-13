УЕФА наказал сборную Украины на круглую сумму: в чем причина

На следующей игре часть трибун будет закрыта

Украинская ассоциация футбола (УАФ) понесла наказание за поведение болельщиков во время матча отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Италии. Поклонников нашей сборной заподозрили в расистском поведении.

Об этом 13 декабря сообщил официальный сайт УЕФА. По данным организации, решение о наказании принял Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В качестве наказания украинский футбольный орган обязали заплатить 20 тысяч евро. Кроме того, на следующей домашней игре под эгидой УЕФА часть трибун будет закрыта для наших фанатов.

"Украинская ассоциация футбола должна сообщить УЕФА до начала матча секторы, которые будут закрыты. Минимальное количество закрытых мест – 5000", – отметили в УЕФА.

Отметим, что игра 10-го туре отбора на чемпионат Европы-2024 прошла 20 ноября 2023 года и в ней была зафиксирована ничья 0:0. Такой результат оставил нашу команду за бортом квалификации, однако теперь мы можем пробиться на Евро-2024 благодаря плей-офф. 21 ноября наши футболисты сыграют против команды Боснии и Герцеговины, а в случае победы они сразятся с победителем пары Израиль – Исландия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что перед игрой Украина — Италия вспыхнул политический скандал.