УЄФА покарав збірну України на круглу суму: у чому причина

На наступній грі частину трибун буде закрито

Українська асоціація футболу (УАФ) покарала за поведінку вболівальників під час матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 проти команди Італії. Шанувальників нашої збірної запідозрили у расистській поведінці.

Про це повідомив 13 грудня офіційний сайт УЄФА. За даними організації, рішення про покарання ухвалив Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Як покарання український футбольний орган зобов’язали заплатити 20 тисяч євро. Крім того, на наступній домашній грі під егідою УЄФА частина трибун буде закрита для наших фанатів.

"Українська асоціація футболу має повідомити УЄФА до початку матчу сектори, які будуть закриті. Мінімальна кількість закритих місць – 5000", – зазначили в УЄФА.

Зазначимо, що гра 10 туру відбору на чемпіонат Європи-2024 пройшла 20 листопада 2023 року і в ній була зафіксована нічия 0:0. Такий результат залишив нашу команду за бортом кваліфікації, але тепер ми можемо пробитися на Євро-2024 завдяки плей-офф. 21 листопада наші футболісти зіграють проти команди Боснії та Герцеговини, а у разі перемоги вони боротимуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Раніше "Телеграф" писав про те, що перед грою Україна — Італія спалахнув політичний скандал.