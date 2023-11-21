Україна — Італія: перед грою спалахнув "політичний" скандал

Українські вболівальники все одно знайшли спосіб, як нагадати світові про героїв "Азовсталі"

Матч відбору на чемпіонат Європи-2024 Україна — Італія (0:0) запам’ятається не лише скандальною кінцівкою, коли рефері, а також бригада VAR не помітили пенальті на Михайлі Мудрику.

Навколофутбольний скандал також стався до гри. Про це повідомляє Troublemakers & Ultras Action у telegram.

За інформацією джерела, організатори поєдинку заборонили пронести на "Бай-Арену" у Леверкузені (Німеччина) банер на підтримку захисників Маріуполя, які перебувають у полоні у російських окупантів. Охорона не пустила активістів на стадіон із банером, мотивувавши це рішення тим, що банер є "політичним", через що на нього діють обмеження за розмірами.

"Великий банер присвячений Захисникам Маріуполя, не дозволили занести на трибуни "БайАрени", аргументувавши тим, що на "політичні" банери діє обмеження — не більше аніж 1х1 м", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що вболівальники нагадали світові про героїв "Азовсталі" за допомогою інших банерів.

Нагадаємо, матч Україна — Італія завершився великим суддівським скандалом. Крім того, на грі стався конфуз із боковим рефері.