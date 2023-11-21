Украина - Италия: перед игрой вспыхнул "политический" скандал

Украинские болельщики все равно нашли способ, как напомнить миру о героях "Азовстали"

Матч отбора на чемпионат Европы-2024 Украина — Италия (0:0) запомнится не только скандальной концовкой, когда рефери, а также бригада VAR не заметили пенальти на Михаиле Мудрике.

Околофутбольный скандал также произошел до игры. Об этом сообщает Troublemakers & Ultras Action в telegram.

По информации источника, организаторы поединка запретили пронести на "Бай-Арену" в Леверкузене (Германия) баннер в поддержку защитников Мариуполя, которые находятся в плену у российских оккупантов. Охрана не пустила активистов на стадион с баннером, мотивировав это решение тем, что баннер является "политическим", из-за чего на него действуют ограничения по размерам.

"Большой баннер посвященный Защитникам Мариуполя, не позволили занести на трибуны "БайАрены", аргументировав тем, что на "политические" баннеры действует ограничение – не более 1х1 м", — гласит сообщение.

Добавим, что болельщики напомнили миру о героях "Азовстали" с помощью других баннеров.

Напомним, матч Украина — Италия завершился большим судейским скандалом. Кроме того, на игре произошел конфуз с боковым рефери.