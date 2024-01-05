"Он был заложником": известный тренер рассказал о побеге предателя Тимощука из России

Сам предатель Украины ситуацию не комментировал

Предатель Украины Анатолий Тимощук, который остался работать в российском "Зените" после начала полномасштабной войны, мог сбежать из Российской Федерации. Такое заявление сделал известный американский тренер Деннис Люкенс.

В интервью "Украинскому футболу" специалист заявил, что в России Тимощук "был заложником". Люкенс убежден, что бывшему игроку сборной Украины все же удалось найти убежище в другой стране.

"Война застала его там. Что он должен был делать? Выйти на улицу и протестовать против Путина? Его бы сразу арестовали и посадили в тюрьму. Насколько я понимаю, Тимощук уже выехал из России и живет в другой стране.

Я общался с ним несколько дней назад. Он оказался в очень сложной ситуации. Я желаю ему только добра. Он говорил мне, что он украинец и любит Украину", — сказал американский тренер.

Также Люкенс добавил, что якобы помогал Тимощуку с семьей выехать в Ирландию, так как тот изъявил желание покинуть Россию.

"Он застрял в РФ еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения", — сказал Люкенс.

Отметим, что Люкенс известен украинскому болельщику по работе с херсонским "Кристаллом" и ФК "Севастополем".

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука.