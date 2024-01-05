"Він був заручником": відомий тренер розповів про втечу зрадника Тимощука з Росії

Сам зрадник України ситуацію не коментував

Зрадник України Анатолій Тимощук, який залишився працювати у російському "Зеніті" після початку повномасштабної війни, міг втекти із Російської Федерації. Таку заяву зробив відомий американський тренер Денніс Люкенс.

В інтерв’ю "Українському футболу" фахівець заявив, що у Росії Тимощук "був заручником". Люкенс переконаний, що колишньому гравцю збірної України все ж таки вдалося знайти притулок в іншій країні.

"Війна застала його там. Що він мав робити? Вийти на вулицю і протестувати проти Путіна? Його б одразу заарештували та посадили до в’язниці. Наскільки я розумію, Тимощук уже виїхав із Росії та живе в іншій країні.

Я спілкувався з ним кілька днів тому. Він опинився у дуже складній ситуації. Я бажаю йому тільки добра. Він казав мені, що він українець і любить Україну", — сказав американський тренер.

Також Люкенс додав, що нібито допомагав Тимощуку із сім’єю виїхати до Ірландії, оскільки той виявив бажання залишити Росію.

"Він застряг у РФ ще до війни і не міг висловитися через страх бути заарештованим і засудженим до 15 років ув’язнення", - сказав Люкенс.

Зазначимо, що Люкенс відомий українському вболівальнику по роботі з херсонським "Кристалом" та ФК "Севастополем".

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука.