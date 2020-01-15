Скачать
Среда, 15.01.2020
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"
Водителей предупредили о тумане и гололеде
Водителей предупредили о тумане и гололеде
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
15 января - приметы и обряды на Сильвестров день
15 января - приметы и обряды на Сильвестров день

Пристайко с рабочим визитом посетит Великобританию

Пристайко с рабочим визитом посетит Великобританию
10:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Министр иностранных дел встретится со своими коллегами из четырех стран, чьи граждане погибли в трагическом рейсе PS 752.

Министра иностранных дел Вадим Пристайко 15-16 января посетит Великобританию, где намерен встретиться с главами МИД пяти стран, чьи граждане погибли в результате крушения в Иране украинского самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

"15-16 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сообщает пресс-служба МИД в среду.

Отмечается, что в рамках визита Пристайко примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета "МАУ" рейса "PS 752" в Тегеране.

Киев просит Иран передать "черные ящики" самолета МАУ

Как сообщалось, утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Но американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близимк погибших.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Иран, МАУ, Вадим Пристайко, Рейс PS 752.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
02 Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?
03 Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
04 Ученые рассказали о правилах крепкого сна
05 Зима не спешит: синоптики дали прогноз до конца недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
В Киеве ликвидировали аварию возле торгового центра
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
Гончарук пояснил высокие зарплаты министров
Главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь