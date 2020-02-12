Короновирус нам не страшен: Днепр сыграл с китайским клубом

Днепр-1 уступил представителю Китая.

СК Днепр-1 уступил во втором контрольном матче на сборе в Турции китайскому Чанчунь Ятаю.

Все голы были забиты в первом тайме. Китайский клуб вышел вперед благодаря голу Серджиньо, но вскоре днепряне сравняли счет. Чичиков отпасовал на Вакулко, и молодой полузащитник забил гол.

Чанчунь провел второй мяч через две минуты, больше команды не забивали.

Ранее СК Днепр-1 сыграл вничью с казахстанским Жетысу (1:1). Сегодня команда Дмитрия Михайленко проведет еще один спарринг с Александрией. Всего у днепрян запланировано 5 контрольных поединков в Турции.