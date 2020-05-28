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Коутиньо хочет играть в Англии

Коутиньо хочет играть в Англии
18:56 Сегодня Телеграф

Бразилец определил свою цель на ближайшее будущее.

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит Барселоне, намерен в будущее трансферное окно вернуться в АПЛ, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, бразильский футболист был бы не против остаться в стане каталонцев, но сообщил руководству, что в случае продажи сделает приоритет клубам из АПЛ.

Отмечается, что за ситуацией вокруг хавбека наблюдают целый ряд английских команд, среди которых Челси, Ньюкасл и Арсенал.

Ранее сообщалось, что представители "сорок" так и вовсе провели первый раунд переговоров о трансфере Коутиньо.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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