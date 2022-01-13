Как встретит Старый Новый год каждый знак Зодиака: астролог разложила все по полочкам

Всех зодиакальных знаков ожидают приятные моменты, главное не упускать возможности

Ночью с 13 на 14 января в Старый Новый Год мы можем второй раз проститься со старым и войти в волшебное время Водяного Тигра.

Об этом говорит астропсихолог Людмила Микаелян.

Как правильно провести Старый Новый год 14 января

По словам эксперта, встречу Старого Нового года лучше начать с очищения. Так как в декабре генеральные уборки у многих прошли, в январе можно выделить больше времени на духовные практики.

Звезды советуют встречать Старый Новый год в кругу близких: подведите вместе итоги и конечно же устройте друг другу приятные небольшие сюрпризы. Пришло время укрепления связей или разрешения конфликтов, поэтому с маленькими презентами подарите близким шанс забыть все обиды.

14 января наступит не только Старый Новый год, но и период ретроградности Меркурия. Появится возможность задуматься над своими границами, захочется перемен. Но с ними придется повременить: обдумайте свою стратегию, проанализируйте какие сферы жизни пока не готовы к изменениям.

Как встретит каждый знак Зодиака Старый Новый год 14 января

У Огненных знаков Овна, Льва и Стрельца будет отличное время: одинокие встретятся с интересным человеком, а те, кто уже в отношениях, увидят многогранность любимого. На работе вы сможете раскрыть себя, и никто не сможет вам помешать.

Телец, Дева и Козерог, как представители стихии Земли, неожиданно захотят убежать от обязанностей и отдохнуть. Но все равно предпринимательские идеи их не оставят. Понимание в любви поможет наконец сказать о том, что тревожит.

Воздушным Близнецам, Весам и Водолеям в Старый Новый год стоит сплотить семью совместным делом, ожидается эмоциональный праздник! Упорство и профессионализм помогут вам завершить все дела с удовольствием.

Водным знакам: Раку, Скорпиону и Рыбам предстоит спокойное наслаждение, пусть неофициальным, но праздником. Как раз вы завершите дела на работе и сможете расслабиться с близкими людьми. Старый Новый год окажется для вас временем налаживания связей, особенно с любимым человеком.

Стоит добавить, что 2022 год принесет всем благоприятные перемены. Какими подарками одарит зодиакальный Тигр всех знаков, — рассказала астролог Елена Теплякова.