Як зустріне Старий Новий рік кожен знак Зодіаку: астролог розклала все по поличках

На всіх зодіакальних знаків чекають приємні моменти, головне не втрачати можливості

Вночі з 13 на 14 січня у Старий Новий Рік ми можемо вдруге попрощатися зі старим та увійти у чарівний час Водяного Тигра.

Про це каже астропсихолог Людмила Мікаєлян.

Як правильно провести Старий Новий рік 14 січня

За словами експерта, зустріч Старого Нового року краще розпочати з очищення. Оскільки у грудні генеральні прибирання у багатьох минули, в січні можна виділити більше часу на духовні практики.

Зірки радять зустрічати Старий Новий рік у колі близьких: зробіть разом підсумки і звичайно ж влаштуйте один одному приємні невеликі сюрпризи. Настав час зміцнення зв’язків або вирішення конфліктів, тому з маленькими презентами подаруйте близьким шанс забути всі образи.

14 січня настане не лише Старий Новий рік, а й період ретроградності Меркурія. З’явиться можливість замислитись над своїми кордонами, захочеться змін. Але з ними доведеться почекати: обдумайте свою стратегію, проаналізуйте які сфери життя поки що не готові до змін.

Як зустріне кожен знак Зодіаку Старий Новий рік 14 січня

У Вогняних знаків Овна, Лева та Стрільця буде чудовий час: самотні зустрінуться з цікавою людиною, а ті, хто вже у стосунках, побачать багатогранність коханого. На роботі ви зможете розкрити себе, і ніхто не зможе вам перешкодити.

Телець, Діва та Козеріг, як представники стихії Землі, несподівано захочуть втекти від обов’язків та відпочити. Але все одно підприємницькі ідеї їх не залишать. Розуміння в коханні допоможе нарешті сказати про те, що турбує.

Повітряним Близнюкам, Терезам та Водоліям у Старий Новий рік варто згуртувати сім’ю спільною справою, очікується емоційне свято! Завзятість та професіоналізм допоможуть вам завершити всі справи із задоволенням.

Водних знаків: Рака, Скорпіона і Риб чекає спокійна насолода, нехай неофіційним, але святом. Ви завершите справи на роботі і зможете розслабитися з близькими людьми. Старий Новий рік виявиться для вас часом налагодження зв’язків, особливо з коханою людиною.

Варто додати, що 2022 рік принесе всім сприятливі зміни. Якими подарунками обдарує зодіакальний Тигр усіх знаків, — розповіла астролог Олена Теплякова.