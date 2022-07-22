Гороскоп на 22 июля: Львов ждут хлопоты, а Стрельцам не стоит тратить много денег

Сегодняшний день порадует неожиданными новостями и событиями.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День будет благоприятным для многих дел. Появится возможность легко достичь успеха там, где потребуется творческий подход. Рутинные дела будут порядком тяготить, но и с ними вы справитесь, если это потребуется. Принятые в это время решения позволят избежать досадных недоразумений в ближайшее время. Добавим, что в июле жизнь Овнов может измениться кардинально.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня звезды советуют Тельцам отказаться от завышенных требований к себе. У вас получится добиться желаемого, если вы воспользуетесь нестандартным методом решения текущих задач. Сегодня вам может неожиданно повезти в финансовом плане. Тельцы могут оказаться перед выбором, который спешно предстоит сделать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Насыщенный день будет наполнен интересными событиями, вам явно не придется скучать. Однако чтобы достичь поставленных целей, придется изрядно потрудиться. У вас появятся шансы проявить свои способности и таланты, о финансах беспокоиться не придется. Также предстоит вернуться к делам прошлого периода, чтобы исправить недочеты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня предстоит действовать решительно, не сдаваться даже в самых гиблых ситуациях. В течение дня будет немало поводов для волнений, поэтому вам лучше не расслабляться, чтобы не упустить что-то важное. Некоторые задачи поставят вас в тупик, но в итоге удастся разобраться со всеми трудностями. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Готовьтесь сегодня к неожиданностям, которые окажутся довольно хлопотными. Многие вопросы удастся решить благодаря помощи близких людей. Предстоит сосредоточиться на текущих делах, будет возможность успешно завершить работу, которая прежде отняла у вас много времени. Можно рассчитывать на небольшие денежные поступления.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День будет сложный и противоречивый, придется менять планы, действовать быстро, принимая решения буквально на ходу. Порой будет довольно нелегко, но вам не следует волноваться, у вас хватит сил справиться с поставленными задачами. Сегодня откажитесь от критики других людей и работайте над отношениями с партнером.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вам будет сложно угодить, раздражительность и нетерпение не позволят вам объективно оценивать ситуацию. Постарайтесь в это время избавиться от ненужной нервозности, иначе вы не сможете чувствовать себя комфортно. Не исключены небольшие денежные поступления, полученная сумма будет весьма кстати. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня полезно сосредоточиться на текущих делах. День не лишен трудностей, но важно помнить, что любые невзгоды можно преодолеть. Сегодня будет непросто прийти к определенному результату, но вас не будут останавливать мелкие проблемы и неурядицы. Рутинная работа будет утомлять и покажется скучной.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня во всем рассчитывайте на собственные силы, полагаться на других людей будет непростительной ошибкой. Предстоит реально оценивать результаты своих действий и не спешить с выводами. Получится укрепить свои позиции в коллективе, обрести новых союзников и единомышленников. Деньги сегодня лучше экономить и отказаться от пустых трат.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сейчас можно делать нужные приобретения, инвестировать свои сбережения. Появится шанс заключить выгодные сделки и получить прибыль, но для этого вам придется изрядно потрудиться. Чтобы избежать ненужных ошибок, реально смотрите на вещи и планируйте свои дела. Умение принимать вовремя верные решения позволит легко выпутаться из сложной ситуации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

У Водолеев появится отличная возможность преуспеть, удача будет на вашей стороне. Вам лишь следует приложить немного усилий, чтобы добиться поставленных целей. Важные решения принимать не торопитесь, ведь последствия могут быть самыми неожиданными. Интересные события вас ожидают на личном фронте, а близкие могут приятно удивить.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня ничего не помешает вам достичь поставленных целей. Однако Рыбам не следует проявлять излишнюю эмоциональность. Ваши выходки не понравятся окружающим, а вспыльчивость будет раздражать. В течение дня предстоит обсуждать важные вопросы, касающиеся финансов. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.