Известный астролог ошибся с датой окончания войны в Украине

Влад Росс ранее заявлял, что в конце 2022 года все бои на территории Украины прекратятся

Гороскоп известного украинского астролога Влада Росса полностью не сбылся. Ранее он заявлял, что июле-августе прошлого года в россии произойдет "дворцовый переворот", а в ноябре военные действия остановятся.

По словам Росса год назад, выстрелы полностью прекратятся, а российские оккупанты начнут покидать территорию Украины в самом конце 2022 года.

"В ноябре бои остановятся, конфликт будет заморожен, а потом и вовсе урегулирован", — говорил тогда астролог. Кроме того, по прогнозу Росса, в июле (за 2022 год) Украина вернет Донбасс и Крым.

В прошлом году Влад Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина. Якобы тот должен был умереть в марте 2023 года от рака поджелудочной железы.

Противоположные астропрогнозы звучали и из уст известного в Украине мольфара Максима Гордеева. Ранее он заявил, что смерть за кровавым диктатором не придет в ближайшее время, поскольку путин оттягивает ее благодаря магическим ритуалам. Но был и другой гороскоп, согласно которому, Вселенная специально оставляет путина в живых, чтобы "украинцы чему-то научились".

Конечно, каждый имеет право решать, верить популярным в сети астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые военнослужащие украинской армии.