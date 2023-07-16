Окончание войны весной не дождались: популярная таролог оконфузилась с прогнозом

Хомутовская в очередной раз ошиблась со сроками

Прогнозы известного украинского таролога Людмилы Хомутовской продолжают не сбываться. Как со сроками освобождения Запорожской АЭС в 2022 году, так и с датой окончания кровопролитной войны россии против Украины — астроэксперт ошиблась практически во всем.

В октябре прошлого года мы писали о том, что Хомутовская назвала сроки окончания войны в нашей стране. По ее словам, все должно было закончится в марте 2023-ого. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "TOP".

Также Хомутовская заявляла, что после этого еще год-два Украина будет судиться с рф, но это будет уже не военная история. "История на уровне юристов долговременная. Но окончание войны мы ждем в 2023 году весной", — заявила тогда таролог.

Напомним, что Людмила Хомутовская также ошиблась с прогнозом даты окончания военного положения. В прошлом году она заявила, что все должно закончится в марте-апреле этого года, но, как видим, воз и ныне там.

Ранее сообщалось, что прогноз известного украинского астролога Влада Росса полностью не сбылся. Астроэксперт не угадал с датой окончания военных действий на территории Украины. В прошлом году Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина.