"Сделаем еще "подарочки" Крыму": ведьма Мария Тихая предрекла потопление российских кораблей

Буде еще удар по трем кораблям

Известная в Украине ведьма и экстрасенс Мария Тихая рассказала, освобождение каких украинских территорий, оккупированные российскими захватчиками, ожидать от Вооруженных сил Украины. В частности, астроэксперт дала прогноз по Крымскому полуострову.

В интервью "Телеграфу" ведьма заявила, что в ходе контрнаступления сначала будет освобождена Херсонская область, а уже вслед за ней — временно оккупированный Крым. Также в ближайшее время украинские военные сделают "подарочки" полуострову.

"Будет еще удар по трем кораблям. Один корабль с мужским именем или фамилией. Он будет или полностью потоплен, или серьезно пробито днище" (Интервью записывалось 7 октября, пока оно готовилось к публикации, россияне лишились корабля "Павел Державин" — ред.), — сказала Мария Тихая.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "Я пока не чувствую смерти путина": ведьма Мария Тихая.

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