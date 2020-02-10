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Гороскоп на завтра 11 февраля: Овнам нужен отдых, а Стрельцов ждут сюрпризы

Гороскоп на завтра 11 февраля: Овнам нужен отдых, а Стрельцов ждут сюрпризы
19:16 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В целом день складывается неплохо, но стоит помнить, что расслабляться нельзя.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Овнов 

    Отдохните. Сейчас вам это действительно нужно: вы потратили много сил и энергии, а времени на то, чтобы восстановиться, у вас почти не было. Поладить с окружающими будет нелегко. Они не всегда понимают вас, часто делают неуместные замечания, все это очень раздражает. Вы стараетесь избежать конфликтов, но удается это не всегда. Можно заняться каким-то интересным и не слишком утомительным делом, вернуться к старому хобби. Некоторые Овны обнаружат у себе таланты, о которых прежде не догадывались. Желательно сократить расходы: сейчас вы склонны тратить деньги на пустяки.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Тельцов 

    Очень благоприятно начало дня. В это время вы на многое способны, а трудности вас ничуть не пугают. Подходящий момент для того, чтобы взяться за какое-то сложное и важное дело! Будет возможность научиться чему-то полезному или получить информацию, которая вскоре пригодится. Также есть шанс познакомиться с людьми, которые окажутся вам очень полезны. Сложнее и напряженнее проходит вторая половина дня. Эмоциональный фон нестабилен, поэтому настроение ваше часто меняются. Раздражают пустяки. Если хоть что-то идет не так, как было задумано, вы совершенно теряетесь.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Близнецов 

    День будет приятным и спокойным, едва ли что-то выбьет вас из колеи. Будет возможность довести до конца дела, начатые раньше, или получить ответы на вопросы, которые тревожили вас в последнее время. Вы никуда не спешите, и правильно делаете. Сейчас у вас достаточно времени для того, чтобы обдумать каждый шаг и принять верные решения. Это подходящий день для общения с друзьями и другими людьми, разделяющими ваши интересы. Можно узнать что-то новое и полезное, обменяться опытом. Не исключены интересные предложения.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Раков

  • 5

    Вы упорны, настойчивы и уверены в успехе своих начинаний. Шансы добиться успеха очень высоки, особенно у тех, кто не привык откладывать дела на потом. Гармонично складываются отношения с окружающими, вы быстро понимаете, с кем можно найти общий язык, а от кого лучше держаться подальше. Нежелательно рисковать, лучше действовать проверенными методами. Прежде чем принять какие-то важные решения, посоветуйтесь со старыми друзьями, проверенными союзниками. Возможно, их подсказки помогут вам избежать ошибок.

    Лев (26 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Львов   

    Будьте миролюбивы: именно это сейчас необходимо, чтобы добиться успеха. Если удастся ни с кем не поссориться из-за пустяка, день пройдет очень приятно. Трудность же заключается в том, что вы ждете от окружающих слишком многого, а если они не соответствуют ожиданиям – обижаетесь, огорчаетесь или злитесь. Стоит сосредоточиться на собственных делах, а чужими лишь вежливо интересоваться. К сожалению, сейчас далеко не всем нужны ваши советы, как бы хороши они ни были. Не стоит делать крупные покупки, за исключением запланированных заранее: легко ошибиться с выбором.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Дев  

    Вам часто мешают люди, которых вы привыкли считать союзниками и единомышленниками. Не исключено, что вы поссоритесь с теми, с кем еще недавно отлично ладили. Но все это – временное явление, отношения вскоре наладятся, так что сохраняйте спокойствие и старайтесь воздержаться от резких высказываний и обидных замечаний. Нежелательно решать серьезные вопросы, заниматься важными делами. Лучше использовать этот день для отдыха, восстановления сил и каких-то неутомительных занятий. Возможны незапланированные расходы. Спонтанные покупки будут удачными.

  • 7

    Весы (29 сентября – 26 октября)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Весов 

    Благоприятный день, легкий и удачный. У вас многое получается хорошо, и не требуется серьезных усилий, чтобы довести начатое до конца. Легко завязываются знакомства. Вы нравитесь людям, многие хотят общаться с вами. Не исключены встречи с давними друзьями; от них можно ждать хороших новостей и интересных предложений. Могут неожиданно появиться новые дела, из-за которых придется изменить планы, отказаться от старых замыслов. Вы не расстроитесь, и правильно сделаете: сейчас все перемены – к лучшему.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Скорпионов 

    Не требуйте от себя слишком многого. Этот день лучше подходит для спокойного отдыха, чем для важных дел, серьезных решений и ответственных встреч. Порой вам трудно сосредоточиться, поэтому вы чаще обычного ошибаетесь в мелочах. Нежелательно решать финансовые вопросы: тут вы рискуете сильно просчитаться. Будет возможность приятно провести время в компании друзей или просто людей, которым вы симпатичны. Не исключены и знакомства, которые могут получить романтическое продолжение. Не торопите события, позвольте им развиваться своим чередом.

  • 9

    Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Стрельцов 

    Подходящий день для общения и обсуждения важных вопросов. О своих идеях вы рассказываете так увлеченно и захватывающе, что к ним никто не может остаться равнодушным. Интуиция подсказывает, на чем стоит сосредоточиться, поэтому вы не тратите силы напрасно, занимаетесь только тем, что может принести реальные плоды. Очень хорошо складываются поездки. В дороге, кстати, не исключены приятные знакомства и романтические приключения. Влюбленных Стрельцов ждут приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Козерогов

    Если вам потребуются помощь и поддержка, вы их наверняка получите. Этот день подходит для сотрудничества и объединения усилий, обещает приятное общение с людьми, которые во многом на вас похожи. С близкими можно делиться самым сокровенным: вас наверняка поймут правильно. Появляются новые идеи. Некоторые Козероги поймут, что хотели бы изменить в своей жизни, и начнут понемногу двигаться к цели. Не исключены удивительные, даже невероятные совпадения, благодаря которым вы сможете получить то, о чем давно мечтали.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Водолеев

    Вряд ли стоит планировать на этот день что-то серьезное: он больше подходит для отдыха и развлечений, чем для ответственных и серьезных дел. Однако будет возможность легко, почти случайно, решить какие-то давние проблемы, уладить разногласия с близкими, получить ответы на важные вопросы. Вам удается показать себя с лучшей стороны, заинтересовать окружающих и увлечь их своими идеями и планами. Не исключено, что вам начнут помогать те, кто прежде интересовался только собственными делами. День подходит для развлекательных поездок, дружеских встреч и романтических свиданий.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 11 февраля 2020 для Рыб

    Ровный, приятный день. Решение многих старых проблем найдется, когда вы посмотрите на них с новой точки зрения. Творческий подход к делам окажется очень полезным: будет по-настоящему интересно заниматься тем, что прежде казалось скучным. Многие предлагают помощь. Не отказывайтесь от нее – сейчас можно найти надежных союзников, которые со временем станут друзьями. Благоприятный день для занятий спортом и физического труда. Вы в хорошей форме, а разумные нагрузки помогают чувствовать себя бодрее. Пойдут на пользу сеансы массажа или спа-процедуры.

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