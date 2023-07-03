В россии будут дальше "шатать" режим путина: Бачо Корчилава о последствиях мятежа пригожина

Эксперт прокомментировал "Телеграфу" кризис в рф и как на переворот отреагировали в Грузии

В россии продолжают отходить после вооруженного мятежа евгения пригожина. Вопреки заверениям президента владимира путина о единстве власти и росте поддержки диктатора до 90%, в рф, похоже, стартовали необратимые и разрушительные процессы.

Грузинский политический деятель и журналист Бачо Корчилава спрогнозировал "Телеграфу", как дальше могут развиваться события в россии, что будет с пригожиным и как в Тбилиси отреагировали на бунт против путина.

О пригожине и других "шатунах" в россии

— На ваш взгляд, что дальше будет происходить в россии после бунта пригожина?

— Произошла первая трещина в том мире, который он (путин. — Авт.) сам себе представляет. Главное, что был нанесен первый мелкий порез, а дальше в рф будут происходить другие определенные события в этом ключе.

Теперь же режим ослаб и все это понимают. Людей, которые хотят прийти во власть, в россии немало. Они будут всячески "шатать" этот режим.

— Что может означать вероятный визит пригожина в санкт-петербург и москву после мятежа?

— Я думаю, что он урегулирует свои дела. Не думаю, что пригожин полностью уйдет из [политической] жизни. Скорее всего, в столице рф он урегулировал какие-то финансовые вопросы. Если ЧВК "Вагнер", правда, полностью переходит в Беларусь, то нужны финансовые средства, и это требовало пребывания пригожина на месте. Он такой человек, что мало кому доверяет, как себе самому.

— Как грузинское общество отреагировало на путч в россии?

— Ждало с большой надеждой [свержения путина], как и в Украине.

О грузинах, воюющих за Украину

— Как в Грузии воспринимают бойцов "Грузинского легиона", которые воюют в Украине в составе ВСУ против россии? Какое к ним отношение у общества?

— Во-первых, относятся хорошо.

Во-вторых, напомню, что грузины не только в "Грузинском легионе" воюют. Вообще грузин много в Украине воюет. Тело любого погибшего, которое доставляют в Грузию, встречают и хоронят с почетом.

Для грузин, наверное, на всем постсоветском пространстве, больше всех понятно, что означает война с россией. Я не знаю больше ни одно общество, которое настолько тонко может прочувствовать все эти вещи, как грузинское.

— Расскажите о бойцах, воюющих в Украине против россии?

— Большинство из них ранее проходили службу в Вооруженных силах Грузии. Они и другие бывшие солдаты увольнялись уже после начала российско-украинской войны. У большинства из этих ребят есть богатый боевой опыт и хорошая выучка.

— По возвращению на Родину возможно ли их вхождение в состав грузинской армии для потенциальной последующей деоккупации Абхазии и Южной Осетии?

— В Грузии много людей с боевым опытом. В том числе есть действующие Вооруженные силы, почти все имеют боевой опыт. Но надо понимать, что на данном этапе грузинское правительство категорически отвергает вооруженную деоккупацию своих территорий.

Сам вопрос реинтеграции оккупированных территорий не обсуждается. Это вопрос, который всегда будет стоять на повестке дня. Но в грузинском обществе давно уже существует разделение, кто хочет военным путем деоккупировать эти территории, а кто хочет пойти по немецкому варианту. Это очень чувствительный вопрос.

— Когда в Грузии произойдут изменения в политикуме и когда власть станет более проукраинской?

— Грузинская власть и грузинское общество на данный момент — это две разные ипостаси (как говорят в Одессе, это две большие разницы). Грузинское общество всегда было и есть проукраинским. Достаточно понимания того, что Грузия как бывшая страна СССР понесла, наверное, больше всего потерь в украинской войне (имею в виду количество погибших в Украине грузин в сравнении с бойцами из других стран).

Поэтому грузинское общество даже не ставит под сомнение взаимоотношения с Украиной, равно как и украинское общество не ставит ни под какое сомнение взаимоотношения с грузинским. Но, к сожалению, во власти там сейчас есть то, что есть.

У грузин очень большой опыт смен власти путем революции или вооруженных переворотов. По этой причине грузинское общество четко считает, что традиции, которые начались при президенте Михеиле Саакашвили (что власть должна передаваться только демократическим путем, путем выборов), не хочет нарушать эту историю.

В этой связи, если и ожидать в Грузии смены власти, то на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

О помиловании Саакашвили

— Вы упомянули Саакашвили. Недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала бывшего гендиректора телеканала "Рустави-2", нынешнего руководителя телекомпании "Мтавари" Николоза Гварамию. Возможно ли в нынешних политических условиях помилование Саакашвили или его экстрадиция другим странам?

— Напомню, что Ника Гварамия в свое время поднимал юстицию, был одним из ярких лидеров партии Саакашвили "Единое национальное движение" и так далее…

— Так что же это был за сигнал от президента Грузии?

— Теоретически помилование Саакашвили возможно, и президенту Грузии для этого всего лишь надо поставить подпись под соответствующим документом. Однако она этого не делает, потому что фигура Саакашвили очень чувствительна для грузинского общества. То, что Саакашвили отбывает наказание в тюрьме, не совсем правильно чисто с моральной точки зрения. Что же касается всего остального, тот человек, у которого сегодня в руках лежит помилование, считает, что этот вопрос вызовет раздор в грузинском обществе.

Считаю, если бы она (Саломе Зурабишвили. — Авт.) была сильным и неуправляемым никем политиком, смогла бы эту роспись поставить и помиловать. Тем не менее, она отказывается это делать, так как тоже является ставленницей все того же неформального правителя Грузии — господина Иванишвили.

— Как грузинское общество воспринимает массовый наплыв россиян, бегущих из рф в Грузию с начала российско-украинской войны?

— По-разному, но по большому счету многим это уже не нравится. Понимаете, в чем дело, будут приезжать массово россияне или не будут, все зависит от государственной политики. Не от общества. Общество же воспринимает по-разному, и порой не очень хорошо. Но общество не влияет на пограничников, таможенников и на все остальное. На это влияет власть.