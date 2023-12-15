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Воздушная война в Украине: аналитик назвал три успеха и проблемы ВСУ

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Андрей Питонов Андрей Питонов
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ВСУ научились сбивать все типы дронов
ВСУ научились сбивать все типы дронов. Фото Командование Воздушных сил ВСУ

ВСУ нужны современные самолеты с ракетами дальностью от 100 км и выше, говорит Александр Кочетков

С начала декабря россияне после долгого перерыва организовали уже несколько массированных ракетных атак на Украину. Первая случилась в ночь на 8 декабря, после чего появились предположения, что РФ перешла к целенаправленным воздушным ударам по объектам энергетической инфраструктуры Украины. А в ночь на 13 декабря десятком ракет враг пытался пробить оборону Киева. И практически каждые сутки противник атакует с помощью беспилотников. И на фронте, и в тылу.

Об успехах и проблемах Украины в воздушной войне "Телеграфу" рассказал аналитик, специалист по ракетному вооружению и экс-сотрудник КБ "Южное" Александр Кочетков.

У нас появилась удивительная ПВО

"В Украине фактически создана одна из самых сильных в мире противовоздушных/противоракетных оборон. Она удивительным образом совмещает в себе как старые образцы советской техники (довольно неплохой в свое время), так и новейшие натовские образцы, включая 2023 года выпуска. Киев вообще претендует на звание (в тройку точно входит) наиболее защищенного с воздуха города", – рассказывает Александр Кочетков.

По его словам, нам удается сбивать все типы существующих ракет и беспилотников. О вражеских самолетах речи не идет, уточняет он, поскольку те не рискуют приближаться не то что к Киеву, но даже пересекать линию фронта. Подлетают на 50-70 км к ней, сбрасывают управляемые авиационные бомбы (УАБ) или выпускают ракеты – и поворачивают обратно.

"Мы ничего не можем сделать против использования врагом этих УАБ, оснащенных крылышками. Россияне сбрасывают их примерно за 70 км от предполагаемой цели. Не пересекая линию фронта и не попадая в зону действия нашей ПВО. Практически безнаказанно. И эти бомбы весом от полутора до трех тонн наносят чудовищные разрушений – как мирной инфраструктуре, так и фронтовым позициям. Для противодействия этому нам нужны современные самолеты, оснащенные современными же ракетами с дальностью от 100 км и выше", – поясняет эксперт.

По результатам работы ПВО мы периодически превосходим цифры, которые указывает производитель, подчеркивает Александр Кочетков.

Ни один производитель, поясняет он, не дает надежности выше 85% сбития всех целей. Причем, это в полигонных условиях, когда нет реальной угрозы, как в нашем случае.

"У нас же показатель сбития периодически зашкаливает за 90%. То есть, мы выжимаем из натовской техники даже больше, чем предполагали ее разработчики", – отмечает аналитик.

К несомненному успеху, по его мнению, можно отнести то, что пошло движение по программе FrankenSAMинтеграции пусковых установок, радиолокационных систем советского образца под западные ракеты. Не самые новые, но подходящие для использования нашими системами.

"Еще один успех – получение Украиной новейших средств, как та же Skynex (35-мм зенитная самоходная компьютеризированная установка, разработанная и производящаяся немецкой компанией Rheinmetall) для борьбы с беспилотниками. Это уникальная система. Она не обязательно поражает цель путем попадания. Достаточно, чтоб ее снаряд пролетел возле – и он автоматически взрывается, уничтожая цель", – рассказывает Александр Кочетков.

К проблемам он относит то, что сейчас наша ПВО/ПРО базируется на советской либо западной технике.

"А как же свои, украинские? За почти два года полномасштабной войны и почти десять лет с начала гибридной мы ничего не сделали. Были какие-то разработки, проекты. Но никаких практических шагов. Мы ориентируемся на западные образцы. А их нам давать не очень-то и хотят", – констатирует эксперт.

О самолетах и дронах

Что касается боевых самолетов – шансов производить их у нас не было и нет, отмечает Александр Кочетков.

"Когда в украинском небе появятся западные истребители – непонятно. Разговоров много, анонсов тоже. Не более. Впрочем, даже те количества, которые заявляются (десятки, а не сотни), принципиально ситуацию на фронте не изменят. Но усилят ПВО/ПРО. Ведь те же американские F-16 или шведские Gripen способны перехватывать все типы крылатых ракет, в том числе Х-22, которую очень трудно сбивать наземными комплексами.

Но она легко перехватывается с помощью самолетов. За ней тянется колоссальный шлейф раскаленных газов. И любая тепловая головка свободно засекает это. А западные истребители-перехватчики способны перемещаться мгновенно. И смогут эффективно перехватывать эти крылатые ракеты", – рассказывает аналитик.

В ситуации с дронами, опять же, много анонсов, отмечает Александр Кочетков. Мы якобы запускаем что-то в серийное производство и так далее. Но с массовостью пока – проблемы.

"У нас, действительно, немало неплохих разработок. Как дронов ближнего радиуса действия, так и дальнего (1000 и свыше километров, дроны самолетного типа). Но, увы, чрезвычайно плохо с унификацией и серийным выпуском. Наши руководители оборонного ведомства с гордостью заявляют, что у нас 200 фирм работают над производством беспилотников.

Но, во-первых, это многовато. А, во-вторых, эти две сотни фирм работают не над 200 типами беспилотников, а над 20 типами похожих между собой. Это распыляет усилия. Тогда как стандартизация позволяет наладить выпуск большой серии", – подчеркивает эксперт.

А события на фронте демонстрируют, как важна массовость.

"К сожалению, по массовости дронов россияне начали нас превосходить. В том числе в FPV (дроны с камерой), включая модели с тепловизорами для ночного использования. Мы эту тему запустили! Враг ее, к сожалению, перехватил – и выпускает теперь больше, чем Украина. Гораздо больше", – считает Александр Кочетков.

Украина, по мнению эксперта, начинает проигрывать войну дронов. Хоть у РФ типов беспилотных аппаратов значительно меньше, но она выпускает их серийно, в три смены.

"В целом можно сказать, что у нас улучшилась защита неба с помощью западных образцов техники. Но значительно меньше у нас успехов в воздушных атаках на противника. Анонсов много, но массовости явно не хватает", – резюмирует Александр Кочетков.

Теги:
#ПВО #ПРО #Беспилотники #Истребитель F-16 #F-16 #Saab JAS 39 Gripen #Дроны