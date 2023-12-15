Воздушная война в Украине: аналитик назвал три успеха и проблемы ВСУ

ВСУ нужны современные самолеты с ракетами дальностью от 100 км и выше, говорит Александр Кочетков

С начала декабря россияне после долгого перерыва организовали уже несколько массированных ракетных атак на Украину. Первая случилась в ночь на 8 декабря, после чего появились предположения, что РФ перешла к целенаправленным воздушным ударам по объектам энергетической инфраструктуры Украины. А в ночь на 13 декабря десятком ракет враг пытался пробить оборону Киева. И практически каждые сутки противник атакует с помощью беспилотников. И на фронте, и в тылу.

Об успехах и проблемах Украины в воздушной войне "Телеграфу" рассказал аналитик, специалист по ракетному вооружению и экс-сотрудник КБ "Южное" Александр Кочетков.

У нас появилась удивительная ПВО

"В Украине фактически создана одна из самых сильных в мире противовоздушных/противоракетных оборон. Она удивительным образом совмещает в себе как старые образцы советской техники (довольно неплохой в свое время), так и новейшие натовские образцы, включая 2023 года выпуска. Киев вообще претендует на звание (в тройку точно входит) наиболее защищенного с воздуха города", – рассказывает Александр Кочетков.

По его словам, нам удается сбивать все типы существующих ракет и беспилотников. О вражеских самолетах речи не идет, уточняет он, поскольку те не рискуют приближаться не то что к Киеву, но даже пересекать линию фронта. Подлетают на 50-70 км к ней, сбрасывают управляемые авиационные бомбы (УАБ) или выпускают ракеты – и поворачивают обратно.

"Мы ничего не можем сделать против использования врагом этих УАБ, оснащенных крылышками. Россияне сбрасывают их примерно за 70 км от предполагаемой цели. Не пересекая линию фронта и не попадая в зону действия нашей ПВО. Практически безнаказанно. И эти бомбы весом от полутора до трех тонн наносят чудовищные разрушений – как мирной инфраструктуре, так и фронтовым позициям. Для противодействия этому нам нужны современные самолеты, оснащенные современными же ракетами с дальностью от 100 км и выше", – поясняет эксперт.

По результатам работы ПВО мы периодически превосходим цифры, которые указывает производитель, подчеркивает Александр Кочетков.

Ни один производитель, поясняет он, не дает надежности выше 85% сбития всех целей. Причем, это в полигонных условиях, когда нет реальной угрозы, как в нашем случае.

"У нас же показатель сбития периодически зашкаливает за 90%. То есть, мы выжимаем из натовской техники даже больше, чем предполагали ее разработчики", – отмечает аналитик.

К несомненному успеху, по его мнению, можно отнести то, что пошло движение по программе FrankenSAM – интеграции пусковых установок, радиолокационных систем советского образца под западные ракеты. Не самые новые, но подходящие для использования нашими системами.

"Еще один успех – получение Украиной новейших средств, как та же Skynex (35-мм зенитная самоходная компьютеризированная установка, разработанная и производящаяся немецкой компанией Rheinmetall) для борьбы с беспилотниками. Это уникальная система. Она не обязательно поражает цель путем попадания. Достаточно, чтоб ее снаряд пролетел возле – и он автоматически взрывается, уничтожая цель", – рассказывает Александр Кочетков.

К проблемам он относит то, что сейчас наша ПВО/ПРО базируется на советской либо западной технике.

"А как же свои, украинские? За почти два года полномасштабной войны и почти десять лет с начала гибридной мы ничего не сделали. Были какие-то разработки, проекты. Но никаких практических шагов. Мы ориентируемся на западные образцы. А их нам давать не очень-то и хотят", – констатирует эксперт.

О самолетах и дронах

Что касается боевых самолетов – шансов производить их у нас не было и нет, отмечает Александр Кочетков.

"Когда в украинском небе появятся западные истребители – непонятно. Разговоров много, анонсов тоже. Не более. Впрочем, даже те количества, которые заявляются (десятки, а не сотни), принципиально ситуацию на фронте не изменят. Но усилят ПВО/ПРО. Ведь те же американские F-16 или шведские Gripen способны перехватывать все типы крылатых ракет, в том числе Х-22, которую очень трудно сбивать наземными комплексами.

Но она легко перехватывается с помощью самолетов. За ней тянется колоссальный шлейф раскаленных газов. И любая тепловая головка свободно засекает это. А западные истребители-перехватчики способны перемещаться мгновенно. И смогут эффективно перехватывать эти крылатые ракеты", – рассказывает аналитик.

В ситуации с дронами, опять же, много анонсов, отмечает Александр Кочетков. Мы якобы запускаем что-то в серийное производство и так далее. Но с массовостью пока – проблемы.

"У нас, действительно, немало неплохих разработок. Как дронов ближнего радиуса действия, так и дальнего (1000 и свыше километров, дроны самолетного типа). Но, увы, чрезвычайно плохо с унификацией и серийным выпуском. Наши руководители оборонного ведомства с гордостью заявляют, что у нас 200 фирм работают над производством беспилотников.

Но, во-первых, это многовато. А, во-вторых, эти две сотни фирм работают не над 200 типами беспилотников, а над 20 типами похожих между собой. Это распыляет усилия. Тогда как стандартизация позволяет наладить выпуск большой серии", – подчеркивает эксперт.

А события на фронте демонстрируют, как важна массовость.

"К сожалению, по массовости дронов россияне начали нас превосходить. В том числе в FPV (дроны с камерой), включая модели с тепловизорами для ночного использования. Мы эту тему запустили! Враг ее, к сожалению, перехватил – и выпускает теперь больше, чем Украина. Гораздо больше", – считает Александр Кочетков.

Украина, по мнению эксперта, начинает проигрывать войну дронов. Хоть у РФ типов беспилотных аппаратов значительно меньше, но она выпускает их серийно, в три смены.

"В целом можно сказать, что у нас улучшилась защита неба с помощью западных образцов техники. Но значительно меньше у нас успехов в воздушных атаках на противника. Анонсов много, но массовости явно не хватает", – резюмирует Александр Кочетков.