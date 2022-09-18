Доллар на черном рынке продолжает дорожать: эксперты говорят, что паниковать не стоит

Экономические эксперты убеждают, что до отметки в 50 гривен доллар не дойдет

За последнюю неделю курс доллара в Украине демонстрировал подорожание и по состоянию на воскресенье, 18 сентября, ситуация не изменилась. Американская валюта хоть и несущественно, но снова выросла в цене по отношению к гривне.

Как свидетельствуют данные Минфина, доллар на черном рынке покупают по 41,90 грн, а продают по 42,14 грн. Между тем, курс доллара в банках Украины 18 сентября зафиксировался на таких показателях — 40,72 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Курс у Нацбанка, как и прежде, остался на уровне 36,56 грн за доллар.

Курс валют в Украине 18 сентября

Рост доллара беспокоит украинцев, учитывая, что в макроэкономическом прогнозе на 2023 год американскую валюту заложили на уровне 50 гривен. Однако финансовый эксперт Сергей Константинов считает, что совсем не обязательно, что этот пессимистический прогноз Правительства осуществится.

"Правительство почти ежегодно закладывает завышенный курс гривны к доллару, чтобы свести доходы и расходы. Этот год не исключение. Очень часто прогнозируемый уровень не совпадал с реальностью. Поэтому не нужно паниковать, курс будет зависеть от многих факторов, особенно влияет на то, как будет развиваться ситуация на фронте, и как скоро закончится война", – сказал он в комментарии "УНИАН".

Напомним, что гражданам Украины не советовала паниковать насчет курса доллара на следующий год и директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. По ее словам, макроэкономический прогноз Кабмина не следует воспринимать буквально.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экономисты Группы ICU прогнозируют, что курс доллара может вырасти до 45 гривен в 2023 году.