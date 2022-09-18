Долар на чорному ринку продовжує дорожчати: експерти кажуть, що панікувати не варто

Економічні експерти переконують, що до позначки у 50 гривень долар не дійде

За останній тиждень курс долара в Україні демонстрував подорожчання і станом на неділю, 18 вересня, ця ситуація не змінилася. Американська валюта хоч і не суттєво, але знов зросла у ціні відносно гривні.

Як свідчать дані Мінфіну, долар на чорному ринку наразі купують по 41,90 грн, а продають по 42,14 грн. Тим часом курс долара в банках України 18 вересня зафіксувався на таких показниках — 40,72 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Курс у Нацбанку, як і до цього, залишився на рівні 36,56 грн за долар.

Курс валют в Україні 18 вересня

Зростання долара непокоїть українців з огляду на те, що в макроекономічному прогнозі на 2023 рік американську валюту заклали на рівні 50 гривень. Однак фінансовий експерт Сергій Константинов вважає, що зовсім не обов'язково, що цей песимістичний прогноз Уряду здійсниться.

"Уряд майже щорічно закладає завищений курс гривні до долара, щоб звести доходи і витрати. Цей рік не виняток. Дуже часто прогнозований рівень не збігався з реальністю. Тому не потрібно панікувати, курс буде залежати від багатьох факторів, особливо впливає те, як буде розвиватися ситуація на фронті і як швидко закінчиться війна", – сказав він у коментарі "УНІАН".

Нагадаємо, що громадянам України не радила панікувати стосовно курсу долара на наступний рік й директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько. За її словами, макроекономічний прогноз Кабміну не варто сприймати буквально.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що економісти Групи ICU прогнозують, що курс долара може зрости до 45 гривень у 2023 році.