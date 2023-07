Украина может зарабатывать на мебели 15 млрд долларов в год: что для этого нужно

При государственной поддержке экспорт может вырасти в 20 раз, говорит СЕО "Кроноспан УА"

Украинские мебельщики должны доказывать легальность использованной древесины в соответствии с европейским регламентом, однако власти не спешат принимать нужные законы. Что мешает отечественной мебельной отрасли стать крупнейшими производителями продукции в Европе?

Об этом "Бизнес Телеграф" узнал у гендиректора ООО "Кроноспан УА", одного из крупнейших в Украине производителей плитных материалов на основе древесины — ламинированных и шлифованных ДСП, плит ОСП и постформинга, Натальи Покинской.

— Создалось впечатление, что вся наша мебельная отрасль настроена на экспорт.

— Сейчас экспорт – это вопрос выживания. Ведь бюджет Украины на 60% финансируется за счет стран-доноров. Все собранные налоги направляют на оборону. Оплачивают их и деревообрабатывающие и мебельные компании. Но эти средства для получения налогов еще нужно заработать. В условиях, когда внутренний рынок из-за войны в стагнации, экспорт чрезвычайно важен. Например, для таких громад как Городоцкая, Костопольская, Острожская, Шпановская на Ровенщине – деревообрабатывающие и мебельные предприятия бюджетообразующие, и их роль трудно переоценить.

Мебельные предприятия дают работу десяткам тысяч украинцев

— В каких странах покупают украинскую мебель?

— Наши производители поставляют мебель в 119 стран мира. Также украинская мебель продается онлайн на всех континентах. Их заказывают мировые лидеры мебельного ритейла, такие как IKEA, JYSK, XXXLutz, HomeCentre и другие.

- То есть отрасль активно развивается?

— Отрасль всего за пять лет привлекла инвестиций на сумму почти 1 млрд долларов. Строительство или модернизацию заводов и фабрик в Украине провели компании Kronospan, Hjort Knudsen, "Морган Фениче", "Свиспан Лимитед", Swiss Krono, "ОДЕК-Украина", "Мебель Сервис", "Eskada-M", "Украинские лесопилки", "Цунами", Modern Expo, Accord. При государственной поддержке может быть сгенерировано увеличение экспорта от 750 млн в год до 14,8 млрд долларов. Сейчас украинская индустрия продукции из древесины – это ТОП-6 самых перспективных отраслей экономики, сфера, где работают десятки тысяч украинцев.

Гендиректор ООО "Кроноспан УА" Наталья Покинская: "Украинская индустрия продукции из древесины – одна из самых перспективных отраслей экономики"

— Звучит перспективно. Украина может стать крупнейшим производителем мебели в Европе?

– Это наша цель. Мы два года проводим исследования лесопромышленного, деревообрабатывающего, мебельного рынка "Wood Industry UA", постоянно экспертно консультируемся с бизнесом, изучаем параметры украинской экономики, сопоставляем их с опытом аналогичных стран – Германии, Польши, Чехии, Румынии. Также торговля с ЕС и США заставляет мебельщиков учиться работать по высоким стандартам, производить продукцию с наилучшим соотношением цена/качество, уметь работать с новейшими коллекциями и модными трендами.

Украинские мебельщики производят высококачественный продукт, который ценят в мире

— Так в чем же проблема, если украинская продукция пользуется таким спросом?

— К сожалению, в Украине 30 лет деревообрабатывающая отрасль ассоциировалась только с недобросовестными лесниками и вырубкой лесов. Теперь мы делаем все, чтобы сломать этот стереотип. Проблема не в украинской мебели. Наши заводы производят высококачественный продукт, который ценят в мире. Проблема в сертификации происхождения сырья. То есть древесины, из которой сделаны ДСП, МДФ, фанера, бруски и т. д. Покупатели в Европе и Америке не купят мебель, если не будут уверены в том, что она сделана из легальной древесины.

- Что нужно для подтверждения качества?

— За удостоверение легальности происхождения древесины отвечают международные сертификационные организации Forest Stewardship Council (FSC, Лесной попечительский совет) и Программа поддержки лесной сертификации PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Они выдают сертификацию лесхозам и древесине, которую потом покупают деревообработчики и мебельщики. Одновременно украинские мебельщики должны доказывать легальность использованной древесины и в соответствии с европейским регламентом №995/2010 EU Timber Regulation (EUTR) и новым регламентом ЕС по противодействию обезлесению, который вступает в действие в ближайшие годы.

– Почему столько бюрократии?

— Потому что европейцы сомневаются в прозрачности ведения лесного хозяйства и эффективности противодействия незаконным рубкам. Сейчас в Украине FSC сертифицированы не более 50% украинских лесов. ГП "Леса Украины" сейчас делает шаги, чтобы эту цифру увеличить. Но темп реформы недостаточен. Мебельщикам нужно гораздо больше. Наша цель – 100%. Ведь для ЕС приоритет — мебель, изготовленная из сертифицированного сырья с соблюдением принципов устойчивого пользования лесными ресурсами. Если ты торгуешь с Европой – то должен играть по европейским правилам. Иначе останешься без заказов.

На производстве

— Какие еще задачи стоят перед украинскими властями?

— Нужны еще более эффективные реформы в части увеличения прозрачности обращения древесины. Уже сейчас мы имеем маркировку древесины штрихкодами, электронные ТТН, фотофиксацию партий древесины. Это хороший темп реформ, но европейцам этого пока недостаточно. Поэтому власти должны удвоить усилия.

— Многие производства жалуются на зарегулированность нашего рынка, насколько это болезненная тема для мебельного производства?

— Проблема не в регуляции рынка мебели или древесной продукции. А как раз в отсутствии законодательного регулирования рынка древесины, который является первичным. Решить эту проблему должен был бы законопроект "О рынке древесины", который ВРУ рассмотрела в первом чтении, но он застопорился в кулуарах парламента и так и не был принят в целом.

— Что этот законопроект нормирует?

— Он предусматривает каскадный принцип продажи древесины, где первостепенное право на выкуп будут иметь украинские деревообрабатывающие и мебельные компании. Также он стимулирует привлечение инвестиций в строительство мебельных фабрик, производств по углубленной переработке древесины для строительной и отделочной отраслей, создает условия для приумножения украинских лесов, реформирует систему устойчивого ведения лесного хозяйства, оптимизирует систему налогообложения гослесхозов для удешевления себестоимости украинской древесины, которая является стратегическим ресурсом для украинской деревообрабатывающей и мебельной отраслей.