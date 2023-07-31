Вместо прибыли - долги и убытки: что происходит с "Нибулоном" через год после гибели Алексея Вадатурского

Один из лидеров АПК Украины переживает сложные времена

Ровно год назад, 31 июля, в ходе обстрела оккупантами Николаева погиб украинский агарный бизнесмен, глава крупнейшей зернотрейдинговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

74-летний Герой Украины Алексей Вадатурский погиб в собственном доме, вместе с женой Раисой, от прямого попадания российской ракеты. За свою жизнь Вадатурский успел из обычного работника стать создателем одного из самых успешных экспортеров украинской агропродукции. Спустя год после смерти создателя "Нибулона" его детище продолжает страдать от действий оккупантов, чьи удары то и дело приходятся по объектам компании.

"Нибулон" при Алексее Вадатурском

Родившийся в 1947-м году в селе Бендзари Одесской области в семье колхозника, Алексей Вадатурский окончил Одесский технологический институт имени Ломоносова и смог стать главным инженером на Трикратском комбинате хлебопродуктов.

В 1980 году он перешел на работу в Николаевское областное управления хлебопродуктов, став за 11 лет работы заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов. В 1991 году он ушел в бизнес, учредив сельскохозяйственное предприятие "Нибулон", занявшееся растениеводством и животноводством.

В 1998-м году "Нибулон" первым из аграрных предприятий Украины получил кредит Международного банка реконструкции и развития в размере 5 миллионов долларов для покупки современной сельхозтехники.

За 30 лет предприятие значительно выросло, занявшись не только выращиванием агропродукции на 82 тысячах гектаров, но и выстроив сотни хранилищ для продукции, перегрузочный терминал в Николаеве, собственный грузовой флот из 80 судов и судостроительный завод.

В последний предвоенный 2021-й год "Нибулон" поставил рекорд, отгрузив на экспорт 5,64 млн тонн различной агропродукции, и надеясь поставить новый рекорд в 6,5 млн тонн.

Однако 24 февраля 2022 года внесло коррективы в планы компании, а гибель основателя и бессменного главы компании сделало положение "Нибулона" еще сложнее. Хотя компанию возглавил сын Алексея Афанасьевича – Андрей, экс-нардеп от Блока Петра Порошенко, "Нибулон" переживает тяжелые времена.

Алексей Вадатурский

"Нибулон" Андрея Вадатурского – миллиардные убытки вместо прибылей

Агрессия россии дорого ударила по детищу Алексея Вадатурского – из примерно 77 тысяч гектаров, составляющих земельный банк компании, 26 тысяч или ровно треть, оказались в оккупации. В итоге урожай с них – озимая пшеница с 12 тысяч га, и яровые культуры с 14 тысяч га, были потеряны.

Андрей Вадатурский признал, что по состоянию на конец июля-2023, ущерб для компании составил 400 млн дол, потеряны 40% работников, при этом агрохолдинг работает лишь на треть своих возможностей.

Впрочем, "Нибулон" никогда не ограничивался экспортом только своей выращенной продукцией. Так, по подсчетам компании урожай с 51 тысяч га земельного фонда в 2022 году составил порядка 160 тысяч тонн зерна, но экспортировать компании удалось за 11,5 месяцев в 10 раз больше – 1,7 млн тонн. И это при том, что экспорт в 2022-м году упал более чем втрое (с 5,64 млн тонн до 1,7 млн тонн).

Тем не менее по подсчетам Forbes Украина, "Нибулон" занял четвертую строчку в списке крупнейших украинских экспортеров-2022 с экспортной выручкой в 581 млн дол.

Впрочем, по данным сервиса Опендатабот, по итогам 2022 года оборот "Нибулона" упал более чем на 60% — с 40,6 млрд грн. до 15,2 млрд грн., а вместо прибыли в 1,3 млрд грн в 2021-м году, компания получила убыток в 10,5 млрд грн.

С наследством отца Андрей Вадатурский пока справляется хуже

Отдать кредиты, разминировать территории, купить зерно – заботы "Нибулона" в 2023-м году

Несмотря на откровенно скажем, плачевные результаты деятельности 2022 года детище Алексея Вадатурского продолжает работу. Например, компания провела посевную компанию яровых (кормовых) культур. Правда разница в показателях с 2021-м годом заметны и тут – 28,8 тыс. га засеянных весной 2023-го и 41 тыс. га 2 года назад.

Впрочем, и эти показатели могут удивить, ведь по признанию "Нибулона" в разминировании нуждаются 25,5 тыс. га земельного банка компании, то есть ровно треть от всех земельных угодий. Саперными работами по разминированию зернотрейдер занимается сам, создав свою команду саперов, которая получила статус оператора противоминной деятельности. Пока правда разминированы лишь 1500 гектаров. Но это дорогой и небыстрый процесс.

Как бы то ни было, нехватку продукции для экспорта "Нибулон" восполняет привычным способом – закупая сельскохозяйственную продукцию у фермеров и более мелких компаний. Так, 21 июня терминал компании в Николаеве принял первую партию ячменя урожая-2023, а в целом компания закупает ячмень, пшеницу и рапс для будущего экспорта.

Впрочем, эта деятельность "Нибулона" явно столкнется с рядом проблем. Одна из них – блокада Черного моря, организованная оккупантами и обстрелы портов, откуда идет зерновой экспорт — прежде всего, Одессы.

Но закупки агропродукции требуют денег, и весьма немалых, к примеру, за тонну ячменя "Нибулон" платит от 4300 гривен, рапса – от 14 000 гривен, а пшеницы – не менее 5200 гривен.

Откуда возьмутся деньги у компании, завершившей прошлый год с убытком в более чем 10 млрд гривен. – вопрос непростой, хотя наиболее вероятным ответом на него могут стать кредиты. Вот только компания, по данным профильных СМИ, и так должна различным финучреждениям порядка 500 млн дол (более 18 млрд гривен по курсу НБУ).

Стоит отметить, что некоторые банки идут навстречу компании. Например, банк "Восток" реструктурировал свой кредит "Нибулону", продлив его на срок 8 лет с льготной процентной ставкой и отсрочкой по сроку погашения основного долга.

Если остальные банки окажутся столь же лояльными к "Нибулону", компания сможет решить проблемы со своими долгами и продолжит работу.

Правда успех экспорта компании будет зависеть во многом от того, будет ли работать зерновое соглашение. И пока западные партнеры Украины считают его работу в условиях противодействия рф крайне сложной задачей.