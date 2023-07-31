Замість прибутку – борги та збитки: що відбувається з "Нібулоном" через рік після загибелі Олексія Вадатурського

Один із лідерів АПК України переживає складні часи

Рівно рік тому, 31 липня, під час обстрілу окупантами Миколаєва загинув український агарний бізнесмен, голова найбільшої зернотрейдингової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

74-річний Герой України Олексій Вадатурський загинув у власному будинку разом із дружиною Раїсою від прямого влучення російської ракети. За своє життя Вадатурський встиг зі звичайного працівника стати творцем одного із найуспішніших експортерів української агропродукції. Через рік після смерті творця "Нібулона" його дітище продовжує страждати від дій окупантів, чиї удари раз у раз припадають по об’єктах компанії.

"Нібулон" за Олексія Вадатурського

Олексій Вадатурський, який народився 1947-го року в селі Бендзарі Одеської області в родині колгоспника, закінчив Одеський технологічний інститут імені Ломоносова і зміг стати головним інженером на Трикратському комбінаті хлібопродуктів.

1980 року він перейшов на роботу до Миколаївського обласного управління хлібопродуктів, ставши за 11 років роботи заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів. У 1991 році він пішов у бізнес, заснувавши сільськогосподарське підприємство "Нібулон", що зайнялося рослинництвом та тваринництвом.

1998-го року "Нібулон" першим з аграрних підприємств України отримав кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 5 мільйонів доларів для купівлі сучасної сільгосптехніки.

За 30 років підприємство значно зросло, зайнявшись не лише вирощуванням агропродукції на 82 тисячах гектарів, а й збудувавши сотні сховищ для продукції, перевантажувальний термінал у Миколаєві, власний вантажний флот із 80 суден та суднобудівний завод.

В останній передвоєнний 2021-й рік "Нібулон" поставив рекорд, відвантаживши на експорт 5,64 млн. тонн різної агропродукції, і сподіваючись поставити новий рекорд у 6,5 млн. тонн.

Однак 24 лютого 2022 року внесло корективи в плани компанії, а загибель засновника та беззмінного голови компанії зробило становище "Нібулона" ще складнішим. Хоча компанію очолив син Олексія Опанасовича – Андрій, екс-нардеп від Блоку Петра Порошенка, "Нібулон" переживає лихоліття.

Олексій Вадатурський

"Нібулон" Андрія Вадатурського – мільярдні збитки замість прибутків

Агресія росії дорого вдарила по дітищу Олексія Вадатурського – приблизно з 77 тисяч гектарів, що становлять земельний банк компанії, 26 тисяч або рівно третину, опинилися в окупації. У результаті врожай з них – озима пшениця з 12 тисяч га, та ярі культури з 14 тисяч га були втрачені.

Андрій Вадатурський визнав, що станом на кінець липня-2023, збитки для компанії склали 400 млн дол, втрачено 40% працівників, при цьому агрохолдинг працює лише на третину своїх можливостей.

Втім, "Нібулон" ніколи не обмежувався експортом лише своєю вирощеною продукцією. Так, за підрахунками компанії врожай з 51 тисячі га земельного фонду у 2022 році становив близько 160 тисяч тонн зерна, але експортувати компанії вдалося за 11,5 місяців у 10 разів більше – 1,7 млн тонн. І це при тому, що експорт у 2022-му році впав більш ніж утричі (з 5,64 млн. тонн до 1,7 млн. тонн).

Проте за підрахунками Forbes Україна, "Нібулон" зайняв четвертий рядок у списку найбільших українських експортерів-2022 з експортним виторгом у 581 млн дол.

Втім, за даними сервісу "Опендатабот", за підсумками 2022 року оборот "Нібулона" впав більш ніж на 60% — з 40,6 млрд грн. до 15,2 млрд грн., а замість прибутку в 1,3 млрд грн у 2021 році компанія отримала збиток у 10,5 млрд грн.

Зі спадщиною отця Андрій Вадатурський поки справляється гірше

Віддати кредити, розмінувати території, купити зерно – турботи "Нібулона" у 2023-му році

Незважаючи на відверто скажемо, плачевні результати діяльності 2022 року дітище Олексія Вадатурського продовжує роботу. Наприклад, компанія провела посівну компанію ярих (кормових) культур. Щоправда різниця у показниках з 2021-м роком помітні і тут – 28,8 тис. га засіяних навесні 2023-го та 41 тис. га 2 роки тому.

Втім, і ці показники можуть здивувати, адже за визнанням "Нібулону" розмінування потребують 25,5 тис. га земельного банку компанії, тобто рівно третину від усіх земельних угідь. Саперними роботами з розмінування зернотрейдер займається сам, створивши свою команду саперів, яка набула статусу оператора протимінної діяльності. Поки щоправда розміновано лише 1500 гектарів. Але це дорогий та нешвидкий процес.

Як би там не було, нестачу продукції для експорту "Нібулон" заповнює звичним способом — закуповуючи сільськогосподарську продукцію у фермерів та дрібніших компаній. Так, 21 червня термінал компанії у Миколаєві прийняв першу партію ячменю врожаю-2023, а загалом компанія закуповує ячмінь, пшеницю та ріпак для майбутнього експорту.

Втім, ця діяльність "Нібулону" явно зіткнеться із низкою проблем. Одна з них – блокада Чорного моря, організована окупантами та обстріли портів, звідки йде зерновий експорт – насамперед Одеси.

Але закупівлі агропродукції вимагають грошей, і чималих, наприклад, за тонну ячменю "Нібулон" платить від 4300 гривень, ріпаку – від 14 000 гривень, а пшениці – не менше ніж 5200 гривень.

Звідки візьмуться гроші у компанії, яка завершила минулий рік зі збитком у понад 10 млрд гривень. — питання непросте, хоча найімовірнішою відповіддю на нього можуть стати кредити. Ось тільки компанія, за даними профільних ЗМІ, і так винна різним фінустановам близько 500 млн дол (понад 18 млрд гривень за курсом НБУ).

Варто зазначити, деякі банки йдуть назустріч компанії. Наприклад, банк "Схід" реструктурував свій кредит "Нібулону", продовживши його на строк 8 років з пільговою відсотковою ставкою та відстрочкою за строком погашення основного боргу.

Якщо решта банків виявиться настільки ж лояльною до "Нібулона", компанія зможе вирішити проблеми зі своїми боргами і продовжить роботу.

Щоправда, успіх експорту компанії залежатиме багато в чому від того, чи працюватиме зернова угода. І поки що західні партнери України вважають його роботу в умовах протидії Росії вкрай складним завданням.