"росія не натякає, а прямо погрожує": у США оцінили можливість відновлення експорту зерна з України

Ентоні Блінкен вважає поновлення вивезення зерна з України вкрай складним завданням

США з партнерами працюють над відновленням постачання зерна з України, які заблокувала росія. Однак зробити це вкрай непросто, оскільки рф погрожує знищувати цивільні кораблі в Чорному морі, і може готувати операцію під чужим прапором.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише "Голос Америки".

"Ми працюємо з союзниками, працюємо з іншими партнерами, з Україною, щоб розглянути інші варіанти. Але я мушу вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, що припинилися з цією ініціативою, через інші шляхи. Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню", — описав він ситуацію.

Держсекретар зазначив, що відновити комерційні морські перевезення буде "дуже і дуже важко" тому, що росія не навіть не натякає, а прямо погрожує нападом на кораблі, які заходитимуть в українські порти, щоб вивезти продукти на світові ринки.

"Через чотири дні, відколи вони вийшли з цієї домовленості, що вони зробили? росія щодня бомбила Одеський порт. Вони заклали більше мін і загрожували судноплавству", – констатував Блінкен.

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Також відомо, що росія може готувати і провокації у Чорному морі. Директор ЦРУ Вільям Джозеф Бернс попередив про можливу "операцію під чужим прапором".

"Ми висловили справжнє занепокоєння з цього приводу. Мені здається, ви чули, як Бернс про це говорив, і Джон Кірбі сказав з трибуни Білого дому. Знову ж таки це те, що є невід’ємною частиною російського сценарію", — сказав Блінкен.

Як повідомляв "Телеграф", представник Ради нацбезпеки Білого дому Адам Ходж попередив, що росія вигадує додаткові перешкоди для руху кораблів у Чорному морі після виходу із зернової угоди, додатково мінімуючи підходи до українських портів.