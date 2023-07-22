"россия не намекает, а прямо угрожает": в США оценили вероятность возобновления экспорта зерна из Украины

Энтони Блинкен считает возобновление вывоза зерна из Украины крайне сложной задачей

США с партнерами работают над возобновлением поставок зерна из Украины, которые заблокировала россия. Однако сделать это крайне непросто, так как рф угрожает уничтожать гражданские корабли в Черном море, и может готовить операцию под чужим флагом.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет "Голос Америки".

"Мы работаем с союзниками, работаем с другими партнерами, с Украиной, чтобы рассмотреть другие варианты. Но я должен вам сказать, что я не думаю, что можно наверстать потерянные объемы, прекратившиеся с этой инициативой, через другие пути. Поэтому мы приложим все усилия. Но это сильно мешает транспортировке" — описал он ситуацию.

Госсекретарь отметил, что восстановить коммерческие морские перевозки будет "очень и очень тяжело" потому, что рф даже не намекает, а прямо угрожает нападением на корабли, которые будут заходить в украинские порты, чтобы вывезти продукты на мировые рынки.

"Через 4 дня, с тех пор, как они вышли из этой договоренности, что они сделали? россия ежедневно бомбила Одесский порт. Они заложили больше мин и угрожали судоходству", – констатировал Блинкен.

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Также известно, что россия может готовить и провокации в Черном море. Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс предупредил о возможной "операции под чужим флагом".

"Мы выразили настоящую обеспокоенность по этому поводу. Мне кажется, вы слышали, как Бернс об этом говорил, и Джон Кирби сказал с трибуны Белого дома. Опять же это то, что является неотъемлемой частью российского сценария", – сказал Блинкен.

Как сообщал "Телеграф", представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж предупредил, что россия придумывает дополнительные препятствия для движения кораблей в Черном море после выхода из зерновой сделки, дополнительно минируя подходы к украинским портам.