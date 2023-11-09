Было девять, стало двое: кто из украинских олигархов владеет миллиардами

Нынешний список насчитывал только тридцать "толстосумов"

Число миллиардеров в Украине значительно уменьшилось по сравнению с 2022 годом. В этом году наше государство насчитывает только двух обладателей миллиардного состояния — это бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

С такой статистикой Украина не сталкивалась около семи лет. Об этом сообщает NV.

Подобная ситуация, когда наше государство насчитывало всего два миллиардера, была в 2006 году. С тех пор NV анализирует и каждую осень публикует список самых богатых бизнесменов.

Нынешний список насчитывал только тридцать "толстосумов", в отличие от привычной сотни. Рейтинг составили с помощью экспертов ІТ-компании YouControl.

Рейтинг от NV

Первое место отвели Ринату Ахметову (СКМ) с состоянием 6,59 млрд дол. — по сравнению с 2022-м они упали на 43%.

Вторую строчку рейтинга занял Виктор Пинчук (EastOne) с состоянием в 1,72 млрд долл., которое снизилось по сравнению с предыдущим годом на 34%.

На третьем месте оказались Петр и Алексей Порошенко (Roshen) с 954 млн. дол. (-37%).

В пятерку самых богатых вошли:

Галина и Александр Гереги (Эпицентр-К) – 907 млн дол. (-38%);

Влад Яценко (Revolut) – 894 млн дол. (-30%).

Стоит отметить, что в прошлом году NV не публиковало рейтинг топ-100 самых богатых украинцев, однако, по данным рейтинга Forbes, миллиардеров в декабре 2022 года в Украине было девять.

Ранее "Телеграф" писал, что активы украинского бизнесмена Рината Ахметова арестовали в россии по делу о финансировании украинских военных.