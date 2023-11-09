Було дев'ять, стало двоє: хто з українських олігархів володіє мільярдами

Цьогорічний список нараховував лише тридцять "товстосумів"

Кількість мільярдерів в Україні значно зменшилась у порівнянні з 2022 роком. Цьогоріч наша держава нараховує лише двох володарів мільярдних статків — це бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук.

З такою статистикою Україна не стикалась близько семи років. Про це повідомляє NV.

Подібна ситуація, коли наша держава нараховувала лише два мільярдери, була у 2006 році. Відтоді NV аналізує і щоосені публікує список найбагатших бізнесменів.

Цьогорічний список нараховував лише тридцять "товстосумів", на відміну від звичної сотні. Рейтинг склали за допомогою експертів ІТ-компанії YouControl.

Рейтинг від NV

Перше місце відвели Рінату Ахметову (СКМ) зі статками 6,59 млрд дол. — порівняно з 2022 роком вони впали на 43%.

Другу сходинку рейтингу посів Віктор Пінчук (EastOne) зі статками в 1,72 млрд дол., які знизились порівняно з попереднім роком на 34%.

На третьому місці опинились Петро та Олексій Порошенки (Roshen) з 954 млн дол. (-37%).

До п’ятірки найбагатших увійшли:

Галина та Олександр Гереги (Епіцентр-К) — 907 млн дол. (-38%);

Влад Яценко (Revolut) — 894 млн дол. (-30%).

Варто зауважити, що торік NV не публікувало рейтинг топ-100 найбагатших українців, проте, за даними рейтингу Forbes, мільярдерів на грудень 2022 року в Україні було дев'ять.

Раніше "Телеграф" писав, що активи українського бізнесмена Ріната Ахметова заарештували у росії у справі про фінансування українських військових.