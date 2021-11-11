Сын Разумкова "сдал" отца: "было больше денег" (видео)
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Мальчик честно ответил на вопрос журналиста: "Когда было лучше?".
Сын Дмитрия Разумкова, которого Верховная Рада отправила в отставку 7 октября, считает, что лучше было когда отец возглавлял парламент. Причиной такого выбора мальчик назвал количество денег.
Видео показали в эфире телеканала IСTV.
На кадрах видно, что Разумков-старший заинтересовался причиной выбора сына и был смущен ответом "было больше денег".
В комментариях к видео в соцсетях пользователи отметили, что дети не врут и что нужно спросить у сына о "схемах отца".
Ранее "Телеграф" писал, что спустя месяц после своей отставки Дмитрий Разумков представил список нового парламентского объединения. Оно включает в себя депутатов двух фракций Верховной Рады и одного внефракционного политика — всего 25 человек.
При этом из собственных источников стало известно, что Разумков может лишиться не только поста в ВР, но и мандата. Такую возможность рассматривают в Офисе президента.
Также отставного главу Рады поддерживают на медиа уровне каналы, критикующие президента. Они принадлежат Ринату Ахметову.
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