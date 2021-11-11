Син Разумкова "здав" батька: "було більше грошей" (відео)

Хлопчик чесно відповів на запитання журналіста: "Коли було краще?"

Син Дмитра Разумкова, якого Верховна Рада відправила у відставку 7 жовтня, вважає, що краще було коли батько очолював парламент. Причиною такого вибору він назвав кількість грошей.

Відео показали в ефірі телеканалу IСTV.

На кадрах видно, що Разумков-старший зацікавився причиною вибору сина і був збентежений відповіддю "було більше грошей".

У коментарях до відео в соцмережах користувачі зазначили, що діти не брешуть і що потрібно запитати сина про "схеми батька".

Раніше "Телеграф" писав, що через місяць після своєї відставки Дмитро Разумков представив список нового парламентського об’єднання. Воно включає депутатів двох фракцій Верховної Ради та одного позафракційного політика — всього 25 осіб.

При цьому зі власних джерел стало відомо, що Разумков може втратити не лише посаду у ВР, а й мандата. Таку вірогідність розглядають в Офісі президента.

Також відставного голову Ради підтримують на медіа рівні канали, які критикують президента. Вони належать Рінату Ахметову.