Работа транспорта и комендантский час: Кличко обратился к киевлянам

Метро в комендантский час не будет работать

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что транспорт в Киеве сейчас работает, но призвал пользоваться им только тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры.

С заявлением Кличко выступил на брифинге КГГА.

"Транспорт в Киеве ездит. Проезд бесплатный. Но призываю им пользоваться только тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Остальное призываю оставаться дома. В случае тревоги прошу спускаться в метро. Во время комендантского часа транспорт не будет работать, но метро будет открыто как укрытие". ", — сказал мэр Киева.

Ранее Телеграф писал, в каких городах Украины ввели комендантский час и что это значит.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.

Телеграф собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале " Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины ".