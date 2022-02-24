Робота транспорту та комендантська година: Кличко звернувся до киян

Метро у комендантську годину не працюватиме

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що транспорт у Києві наразі працює, але закликав користуватися ним лише тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури.

Із заявою Кличко виступив на брифінгу КМДА.

"Транспорт у Києві їздить. Проїзд безкоштовний. Але закликаю ним користуватися лише тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Решту закликаю залишатися вдома. У разі тривоги прошу спускатись у метро. Під час комендантської години транспорт не працюватиме, але метро буде відкрито як укриття", — сказав мер Києва.

Раніше "Телеграф" писав, в яких містах України ввели комендантську годину та що це означає.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів.

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