В Киеве взрывы: что известно (первые фото)

В области сообщили про работу ПВО

россия утром 31 октября атаковала украинские города — работу ПВО и взрывы слышали во многих областях. Среди целей оказалась столица Украины. В Киеве и области сообщают про многочисленные взрывы. Вероятно, кроме работы сил противовоздушной обороны есть и "прилеты" — над частью столицы поднимается дым.

Работу ПВО подтверждал глава областной администрации Алексей Кулеба. Сообщается также про взрывы в Вышгороде.

ОБНОВЛЕНО: Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ракетный удар по столице. Он сообщил про попадание в объекты критической инфраструктуры и перебои со светом и водой.

Многие киевляне и жители области видели в небе следы работы ПВО. В области и столице частично пропали электроэнергия и водоснабжение. Враг мог снова атаковать критическую инфраструктуру.

Дым над Киевом

Количество дыма увеличивается

Накануне Украина прошла сутки без аварийных отключений — частично были восстановлены поврежденные предыдущими обстрелами объекты энергосистемы. Отметим, что про обстрел объектов критической инфраструктуры сообщают и из других крупных городов — Харькова, Черкасс, Запорожья.

Как ранее сообщал "Телеграф", оккупанты ночью нанесли удар под Днепром в Каменском районе по объекту критической инфраструктуры. Украинцев с начала атак россии призывают к экономии, чтобы поддержать энергосистему.