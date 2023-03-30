Кличко рассказал, когда в Киеве могут закончить отопительный сезон (видео)

Отопительный сезон в столице завершат, когда среднесуточная температура несколько дней будет держаться на одном уровне

В Киеве в скором времени могут завершить отопительный сезон. Мэр столицы назвал необходимые для этого условия.

Так, в эфире телеканала "Киев", Виталий Кличко напомнил, что подачу отопления в дома прекращают в случае, если среднесуточная температура выше 8 градусов тепла держится длительный период. В столице внимательно следят за прогнозом погоды и реакцией киевлян.

Несмотря на то, что несколько дней назад в Киеве была теплая и солнечная погода, прогноз погоды сулит похолодание и даже заморозки. Учитывая это, в столице не спешили отключать отопление, так как дома, особенно многоэтажки, быстро остывают, а запустить отопление заново очень сложный процесс.

Ориентируясь на длительный прогноз погоды, отопление в Киеве могут выключить в ближайшую неделю или две.

"Хочу напомнить, что, если среднесуточная температура превышает восемь градусов по Цельсию некоторый период времени, мы уже, отталкиваясь от ключевых показателей и прогноза погоды, принимаем такое решение. С большой вероятностью через две недели может, через неделю, отопление будет выключено", — сказал глава столицы.

Ранее "Телеграф" рассказвал о том, что в "Нафтогазе" заявили о необходимости экономить уголь и газ. В связи с этим, отопление могут выключить в начале апреля, сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.