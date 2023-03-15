Отопление в Украине могут отключить на следующей неделе: в Раде назвали причину

В Украине достаточно ресурсов и газа в том числе, но власти хотят их сэкономить

Отопительный сезон в Украине могут завершить в ближайшие дни в зависимости от региона. Хотя раньше в НАК "Нафтогаз" заявляли, что это произойдет в начале апреля.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram-канале сообщил, что в Украину идет тепло, а значит можно завершать отопительный сезон уже с понедельника. Речь идет о нескольких регионах, а не обо всей Украине.

По его словам, в Украине с потеплением снижается потребление электроэнергии. Дневные профициты, увеличиваются, ведь растет генерация солнечных электростанций. Также он напомнил, что из-за недавного обстрела и повреждений сетей в Киеве, Харькове, Житомире и Одессе были введены ограничения подачи электроэнергии.

"Это еще раз подчеркивает актуальность идеи распределенной генерации – электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов – это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС", — подчеркнул Герус.

Учитывая это и то, что в Украину постепенно приходит теплая весенняя погода, глава комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ предложил со следующей недели отключать отопление. Это позволит сэкономить ресурсы, в частности газ. Отключать отопление будут постепенно в некоторых регионах, где погода будет теплее всего.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ. Кстати, НАК "Нафтогаз Украины" уже заявил об амбициозных планах подготовиться к следующему отопительному сезону за счет накопления газа украинской добычи (без импорта)", — написал Андрей Герус.

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