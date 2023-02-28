Нужно экономить: в "Нафтогазе" сказали, когда хотят завершить отопительный сезон

Завершение отопительного сезона в Украине будет зависеть от погоды

Запасов природного газа в Украине достаточно, но отопительный сезон хотят завершить как можно раньше. Это необходимо для того, чтобы сэкономить газ.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. По его словам, завершение отопительного сезона 2022–2023 будет зависеть от погодных условий.

Если погода будет позволять, то отопление в домах украинцев отключат в начале апреля. Если же будет держаться прохладная погода, то теплоснабжение отключат позже.

"Мы должны осознавать, что нужно экономить", — сказал Алексей Чернышев.

В качестве положительного примера глава "Нафтогаза" отметил, что отопительный сезон начат был в срок. И это невзирая на неутешительные прогнозы касательно обстрелов россиян систем теплоснабжения.

Что касается стоимости природного газа для населения, то его цена не изменится, даже после "юридического или фактического завершения отопительного сезона". Несмотря на то, что уровень оплаты упал, потребители газа стараются вовремя платить за коммунальные услуги. В стабильных регионах уровень оплаты составляет примерно 80%, рассказал Алексей Чернышев.

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