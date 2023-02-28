Потрібно економити: у "Нафтогазі" сказали, коли хочуть завершити опалювальний сезон

Завершення опалювального сезону в Україні залежатиме від погоди

Запасів природного газу в Україні достатньо, але опалювальний сезон хочуть завершити якомога раніше. Це необхідно для того, щоб заощадити газ.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. За його словами, завершення опалювального сезону 2022-2023 залежатиме від погодних умов.

Якщо погода дозволятиме, то опалення у будинках українців відключать на початку квітня. Якщо ж буде триматися холодна погода, то теплопостачання відключать пізніше.

"Ми маємо усвідомлювати, що потрібно економити", — сказав Олексій Чернишов.

Як позитивний приклад глава "Нафтогазу" зазначив, що опалювальний сезон розпочато був у строк. І це незважаючи на невтішні прогнози щодо обстрілів росіян систем теплопостачання.

Щодо вартості природного газу для населення, то його ціна не зміниться, навіть після "юридичного чи фактичного завершення опалювального сезону". Незважаючи на те, що рівень оплати впав, споживачі газу намагаються вчасно сплачувати комунальні послуги. У стабільних регіонах рівень оплати становить приблизно 80%, розповів Олексій Чернишов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли потрібно передавати свідчення лічильників до обслуговуючих компаній. Для кожної послуги є встановлені терміни.