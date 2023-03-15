Опалення в Україні можуть відключити наступного тижня: у Раді назвали причину

В Україні достатньо ресурсів і газу в тому числі, але влада хоче їх заощадити

Опалювальний сезон в Україні можуть завершити найближчими днями залежно від регіону. Хоча раніше в НАК "Нафтогаз" заявляли, що це станеться на початку квітня.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Україну йде тепло, а отже можна завершувати опалювальний сезон уже з понеділка. Йдеться про кілька регіонів, а не про всю Україну.

За його словами, в Україні із потеплінням знижується споживання електроенергії. Денні профіцити збільшуються, адже зростає генерація сонячних електростанцій. Також він нагадав, що через нещодавній обстріл та пошкодження мереж у Києві, Харкові, Житомирі та Одесі було введено обмеження подачі електроенергії.

"Це ще раз наголошує на актуальності ідеї розподіленої генерації — електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У разі міст — це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", — підкреслив Герус.

Враховуючи це й те, що в Україну поступово приходить тепла весняна погода, голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ запропонував наступного тижня відключати опалення. Це дозволить заощадити ресурси, зокрема, газ. Вимикатимуть опалення поступово в деяких регіонах, де погода буде найтеплішою.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка в деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та заощадити енергоресурси, у тому числі газ. До речі, НАК "Нафтогаз України" вже заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу українського видобутку (без імпорту)", — написав Андрій Герус.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на кінець березня синоптики прогнозують похолодання. Температура вдень опуститься до 12 градусів, а вночі похолодає до 3 градусів.