Кличко розповів, коли у Києві можуть закінчити опалювальний сезон (відео)

Опалювальний сезон у столиці завершать, коли середньодобова температура кілька днів триматиметься на одному рівні

У Києві незабаром можуть завершити опалювальний сезон. Мер столиці назвав необхідні для цього умови.

Так, в ефірі телеканалу "Київ" Віталій Кличко нагадав, що подачу опалення до будинків припиняють у разі, якщо середньодобова температура вище 8 градусів тепла тримається тривалий період. У столиці уважно стежать за прогнозом погоди та реакцією киян.

Незважаючи на те, що кілька днів тому у Києві була тепла та сонячна погода, прогноз погоди обіцяє похолодання та навіть заморозки. Враховуючи це, у столиці не поспішали відключати опалення, тому що будинки, особливо багатоповерхівки, швидко остигають, а запустити опалення заново дуже складний процес.

Орієнтуючись на тривалий прогноз погоди, опалення у Києві можуть вимкнути у найближчий тиждень чи два.

"Хочу нагадати, що якщо середньодобова температура перевищує вісім градусів за Цельсієм деякий період часу, ми вже, відштовхуючись від ключових показників та прогнозу погоди, приймаємо таке рішення. З великою ймовірністю через два тижні може, через тиждень, опалення буде вимкнене", — сказав голова столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у "Нафтогазі" заявили про необхідність економити вугілля та газ. У зв’язку з цим опалення можуть вимкнути на початку квітня, сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.