"Ничего милее уже не увидите": пенсионер растрогал сеть романтическим поступком для жены за границей (видео)

Также он переспрашивал, увидела ли жена

Украинские пенсионеры часто удивляют своей активностью. В частности, в борьбе против оккупантов, как мужчина из Ровенщины, собирающий деньги для ВСУ. А на этот раз пожилой мужчина поразил страну своей романтичностью.

Видео обнародовали в местных соцсетях. В одном из киевских парков пенсионер общается со своей женой, которая заграницей, по видеосвязи. Очевидно она и попросила ей показать, как цветут деревья, поэтому мужчина вернул камеру, чтобы любимая увидела цветы распустившейся магнолии. Также он переспрашивал, видно ли ей достаточно хорошо.

"Ничего милее вы уже сегодня не увидите", — отмечают в Telegram-канале "Реальный Киев". Публикация набрала множество положительных реакций. Отметим, что дерево привлекло немало желающих снять красоту для своих фото и видео архива.

Напомним, что недавно женился известный украинский военный и герой мема "Четкий паца из Ровно" Иван Мартынов. Супруги расписались в Хмельницком.

Между тем, недавно у Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы был День рождения. Любимая министра записала для него трогательное поздравление.